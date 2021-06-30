民眾投稿讚高EQ！王兆杰崩潰揭「賈永婕真面目」

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一名國小退休校長以「學學賈永婕的高EQ」為題投書報社，賈永婕將其轉貼臉書，並說老公看到後馬上吐槽：「我要瘋了，他們真的跟妳不熟耶...這是假的，妳在家是什麼樣子！」連小孩都說：「妳是母老虎耶！妳脾氣超壞的！」
賈永婕對家人的反應頗訝異，反問：「奇怪了，我這麼兇為什麼你們都不怕我？」小兒子恩恩回：「因為我長大了！」她一聽氣到詞窮，恐嚇要把對方的手機、iPad沒收一天， 沒想到，恩恩說：「好啊！反正妳明天一忙在那邊講醫院的事情，我就在旁邊吵一吵，妳就會說好啦好啦給你！」
母子對話被兩個女兒聽到，賈永婕又被虧：「媽！妳沒原則...哈哈哈哈！」讓她又氣又無奈，大呼：「我到底...」一家人逗趣的互動讓網友笑翻，「兒女一定戰勝母親，因為那就是愛」、「太好看的實境秀，嘴角不自覺上揚」，有人肯定：「妳是孩子的媽，沒有媽不曾兇的，妳是天使，給失望的全國人民溫暖」！（編輯：楊穎軒）
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