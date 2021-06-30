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民眾投稿讚高EQ！王兆杰崩潰揭「賈永婕真面目」

▲賈永婕（左）和老公王兆杰結婚19年。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（左）和老公王兆杰結婚19年。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-30 09:39:00｜2021-06-30 09:47:18

賈永婕6月初號召演藝圈、企業界友人拋磚引玉，送愛心餐、捐醫療器材到各地醫院，成為抗疫人員最強後盾，就算被酸民轟作秀，她也高EQ回「應該是一場很美麗的秀」。近日有民眾投稿讚賈永婕情商高，她的老公王兆杰立刻反駁：「這是假的，妳在家是什麼樣子！」

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▲▼賈永婕行善足跡遍布全台。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕行善足跡遍布全台，網友封「抗疫女神」、「國民女兒」。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕善舉受全國矚目。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕善舉受全國矚目。（圖／賈永婕臉書）
一名國小退休校長以「學學賈永婕的高EQ」為題投書報社，賈永婕將其轉貼臉書，並說老公看到後馬上吐槽：「我要瘋了，他們真的跟妳不熟耶...這是假的，妳在家是什麼樣子！」連小孩都說：「妳是母老虎耶！妳脾氣超壞的！」

賈永婕對家人的反應頗訝異，反問：「奇怪了，我這麼兇為什麼你們都不怕我？」小兒子恩恩回：「因為我長大了！」她一聽氣到詞窮，恐嚇要把對方的手機、iPad沒收一天， 沒想到，恩恩說：「好啊！反正妳明天一忙在那邊講醫院的事情，我就在旁邊吵一吵，妳就會說好啦好啦給你！」

▲賈永婕母子常拌嘴。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕母子常拌嘴。（圖／賈永婕臉書）
母子對話被兩個女兒聽到，賈永婕又被虧：「媽！妳沒原則...哈哈哈哈！」讓她又氣又無奈，大呼：「我到底...」一家人逗趣的互動讓網友笑翻，「兒女一定戰勝母親，因為那就是愛」、「太好看的實境秀，嘴角不自覺上揚」，有人肯定：「妳是孩子的媽，沒有媽不曾兇的，妳是天使，給失望的全國人民溫暖」！（編輯：楊穎軒）

▲賈永婕（右二）和老公王兆杰、兩名女兒。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕（右二）和老公王兆杰、兩名女兒。（圖／賈永婕IG）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／衛生福利部臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
24.44%75.56%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.54%8.46%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
82.09%17.91%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.93%91.07%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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