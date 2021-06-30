政院紓困4.0無力　國民黨籲搶救餐飲「慘業」

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國民黨強調，先前高雄地區有餐廳老闆下跪求疫苗，正是反應餐飲業當前幾乎陷入絕境的現實。與會餐飲業者則呼籲，在目前紓困措施之外，期盼政府能進一步酌予吸收餐飲業工作人員勞健保費，並考量減免電費、房屋稅等；且由於此次三級警戒期間已長達兩個月，亦具體期盼政府能酌予餐飲業者房租補助，以接續餐飲業命脈。
另外，國民黨針對政院紓困4.0，點出四大缺失如下：第一、涵蓋面不夠,超過半數人口未獲得紓困：迄今紓困4.0個人紓困僅約八百餘萬人次，涵蓋率不到五成。第二、紓困力道不足，補助杯水車薪：深受疫情衝擊的多項產業，諸如餐飲業、客運業、觀光旅遊民宿等仍須加大補助。第三、行政效率不彰：等待紓困撥款者，如各地幼兒園尚未拿到紓困金。第四、掛一漏萬：仍有八大類紓困孤兒，尚待政府積極給予援助。
八大類紓困孤兒包括家有國高中、五專前三年學生、需照顧長者無法領取「家庭防疫補貼」； 未在政府紓困範圍內的服務業：包括移民、室內設計、就服、中藥、寵物、保代、保經、不動產仲介經紀、租賃住宅服務等9大行業； 個人接案者、自由教練、才藝班及其授課教師；不符紓困資格的導遊領隊人員；觀光系講師、大專院校推廣教育教師；華語文教師；僑生；庇護工場營運費用補助。
國民黨表示，此波疫情對百工百業都是重大衝擊，政院紓困4.0方案中仍有許多不足之處，不僅涵蓋面明顯不足，且許多申請規定門檻繁複，毫不便民，呼籲行政院積極調整紓困方案，真正減少受疫情衝擊的「紓困孤兒」。
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