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政院紓困4.0無力　國民黨籲搶救餐飲「慘業」

▲國民黨文傳會主委王育敏表示，政院紓困4.0方案中仍有許多不足之處，呼籲政院積極調整紓困方案，減少受疫情衝擊的「紓困孤兒」。（圖／國民黨提供）
▲國民黨文傳會主委王育敏表示，政院紓困4.0方案中仍有許多不足之處，呼籲政院積極調整紓困方案，減少受疫情衝擊的「紓困孤兒」。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-30 10:50:32｜2021-06-30 10:50:41

今年新一波新冠肺炎疫情再次重創全台各產業，國民黨今（30）日邀集餐飲業代表發聲，與會業者陳訴當前生計幾已陷入絕境，政府的紓困不足且緩不濟急，期盼儘速進一步提供餐飲業房租補助等實質協助，以搶救全台餐飲業最後一線生機。

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國民黨文傳會主委王育敏、組發會社工部主任水雲翔上午與台北市西餐商業同業公會監事蔡秉剛、顧問葉雲清及高雄市餐飲工會秘書長吳靜瑜等餐飲業代表召開記者會指出，新一波疫情全台三級警戒迄今，餐廳一律停止內用，餐飲業成為極度重災區，大型餐飲業者難以透過「外送轉型」，造成許多老字號餐廳都宣告停業，指揮中心一再將三級警戒延期，號召大家再一起努力，但在毫無收入情況下，許多業者實在無法因應下去，亟需政府再次協助。

國民黨強調，先前高雄地區有餐廳老闆下跪求疫苗，正是反應餐飲業當前幾乎陷入絕境的現實。與會餐飲業者則呼籲，在目前紓困措施之外，期盼政府能進一步酌予吸收餐飲業工作人員勞健保費，並考量減免電費、房屋稅等；且由於此次三級警戒期間已長達兩個月，亦具體期盼政府能酌予餐飲業者房租補助，以接續餐飲業命脈。

另外，國民黨針對政院紓困4.0，點出四大缺失如下：第一、涵蓋面不夠,超過半數人口未獲得紓困：迄今紓困4.0個人紓困僅約八百餘萬人次，涵蓋率不到五成。第二、紓困力道不足，補助杯水車薪：深受疫情衝擊的多項產業，諸如餐飲業、客運業、觀光旅遊民宿等仍須加大補助。第三、行政效率不彰：等待紓困撥款者，如各地幼兒園尚未拿到紓困金。第四、掛一漏萬：仍有八大類紓困孤兒，尚待政府積極給予援助。

八大類紓困孤兒包括家有國高中、五專前三年學生、需照顧長者無法領取「家庭防疫補貼」； 未在政府紓困範圍內的服務業：包括移民、室內設計、就服、中藥、寵物、保代、保經、不動產仲介經紀、租賃住宅服務等9大行業； 個人接案者、自由教練、才藝班及其授課教師；不符紓困資格的導遊領隊人員；觀光系講師、大專院校推廣教育教師；華語文教師；僑生；庇護工場營運費用補助。

國民黨表示，此波疫情對百工百業都是重大衝擊，政院紓困4.0方案中仍有許多不足之處，不僅涵蓋面明顯不足，且許多申請規定門檻繁複，毫不便民，呼籲行政院積極調整紓困方案，真正減少受疫情衝擊的「紓困孤兒」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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