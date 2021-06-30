婆婆比親媽還親！人妻炫耀「煮一道菜」超開心 全場跪了
婆媳關係是許多夫妻之間的難題，尤其對於媳婦來說，若能遇到一位相處得來的好婆婆，更是夢寐以求的福氣。就有位女網友透露，自己因為疫情改變生活作息，每天煮一道菜「開心極了」，因為一直以來都是婆婆掌廚照顧一家大小，她只要負責吃。煮完菜婆婆還會跟她說「辛苦了」，超棒婆媳關係讓網友全羨慕。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 11:05:27
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己自從學校宣佈停課以來，就待在家裡顧孩子。而婆婆每天早上上班前都會把午餐先煮好，中午還會回來裝便當。原PO指出，因為家裡還有阿嬤在，所以感覺自己像是托阿嬤的福，不用動手就可以吃到婆婆準備好的菜餚。
但因為待在家實在太閒了，於是原PO詢問婆婆需不需要幫忙拿食材出來退冰，而婆婆除了指示要拿絞肉出來退冰外，順便要原PO去「參考網路食譜」做絞肉煮豆腐。這項任務讓原PO開心極了，直呼因為婆婆已經煮好四菜一湯，自己就可以每天「胡搞瞎搞」多煮一道，當作宅在家中的消遣。
原PO更表示，「13年了婆婆從來不會命令我煮一餐，反而都是她用好然後叫我們吃。」大讚婆婆比親媽還親，親媽有時還會碎念，婆婆不但不會念，還會對原PO說「謝謝妳幫我煮菜唷，辛苦了」。最後更坦承自己就是「假抱怨真炫婆婆」，心懷感謝地強調所有關係都應該互相，沒有任何人付出是應該。
原PO的遭遇讓網友全羨慕極了，紛紛在底下留言回覆說，「別忘記把婆婆這個好的傳統傳承下去，照顧好別人的女兒」、「難得婆婆會說謝謝～妳真的好幸運～羨慕妳有這麼好的婆婆，妳上輩子一定拯救了銀河系」、「別人的婆婆都不會讓人失望」、「好的婆婆會讓全家上天堂」。（編輯：倪浩軒）