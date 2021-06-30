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女星力挺屏東芒果　豪氣買102箱分送親友

▲彭佳慧買了屏東芒果102箱，分送給親友。（圖／翻攝彭佳慧臉書）
▲彭佳慧買了屏東芒果102箱，分送給親友。（圖／翻攝彭佳慧臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-30 12:10:00

Delta變種病毒入侵屏東，因此傳出當地生產的芒果大批訂單被退，讓果農很無奈。歌手彭佳慧剛好是屏東人，想為家鄉出一份力的她，以行動支持屏東芒果，自掏腰包訂了102箱，分給親朋好友。

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彭佳慧在臉書發文寫道：「上個禮拜才跟在屏東獅子鄉的同學訂了好多芒果，分送給親朋好友，算一算大概有102箱吧；到現在孩子們還在吃呢，鮮甜又營養。」她也提到，屏東好山好水，種的水果沒問題，「跟變種病毒，也不會有關係，不要擔心。」最後心疼的說：「本來疫情就很難賣，小農們現在更加辛苦了」、「抗疫尚未成功大家繼續努力。」

▲彭佳慧買了屏東的芒果102箱分送給親友。（圖／翻攝彭佳慧臉書）
▲▼彭佳慧買了屏東的芒果分送給親友。（圖／翻攝彭佳慧臉書、索尼音樂提供）
▲彭佳慧透露新歌《說實話》，讓她感觸很深。（圖／索尼音樂提供）
貼文一發布後，藝人Ella隨即留言：「屏東芒果吃起來」；張文琦也回應：「我也訂了屏東芒果送人！自己也吃，沒問題的！多多支持農民！ok的」；鍾欣凌對於屏東芒果也讚不絕口的說：「超級好吃的啊！」網友們則是在留言處曬出自己購買的芒果，以及芒果製作的相關產品。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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