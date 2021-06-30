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六都十大交易熱區曝光 「2字頭」桃園區、北屯區獲冠亞軍

▲今年1至5月六都房市交易十大熱區，由桃園市「桃園區」以5033筆居六都行政區之冠。（圖／永慶房仲網提供）
▲今年1至5月六都房市交易十大熱區，由桃園市「桃園區」以5033筆居六都行政區之冠。（圖／永慶房仲網提供）

財經中心／綜合報導

2021-06-30 13:00:00

永慶房產集團根據六都建物買賣移轉棟數資料，統計今年1至5月房市交易十大熱區，由桃園市「桃園區」以5033筆，居六都行政區之冠。而前十大熱區中，新北市行政區便佔了五個名額，堪稱交易最熱都會區！

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永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近年受到美中貿易戰、新冠疫情影響，讓許多企業、台商回流至桃園設廠，大量就業人口湧入。加上桃園區重劃區開發、大型公共建設題材一波接一波，如捷運綠線、桃園總圖書館等建設，增添不少利多話題。

桃園市「桃園區」以5033筆榮登全台房市交易最夯地區，住宅單價落在21.9萬，房價相對雙北親民，對脫北者及北漂族極具吸引力。陳金萍說，交易熱區除了桃園中正藝文特區與其周邊中古屋外，也包含各新興重劃區，如：經國特區、中路重劃區和小檜溪重劃區。

位居第二的是台中市「北屯區」，每坪住宅單價為21.3萬。陳金萍指出，北屯區房市基期低，不僅有「人口」、「交通」、「重大建設」三大利多加持，如捷運綠線通車、北屯機廠、水湳經貿園區等重劃區開發題材，未來還有四大投資案，聚焦於十一期及十四期重劃區，因而吸引許多首購族、年輕家庭的目光。

新北板橋、中和、新莊、淡水和汐止區 搶占五個名額
而交易前十大熱區中，新北市就佔了五個名額。陳金萍解釋，除了原先生活機能就具有一定水準的板橋區、中和區、新莊區，位於蛋白區的淡水區和汐止區也搶進前十名，關鍵在於相同的預算，民眾選擇到蛋白區挑選屋齡較新、坪數較大的產品，以交通時間換取房價成本。

此外，新北市入榜的行政區若非有大規模的重劃區，就是有交通、商場利多進駐。如板橋的江翠重劃區、新莊副都心重劃區及淡海新市鎮等，建商推案量大，交易量較為活絡；而中和區在環狀線通車後，大幅增添交通利多；汐止區則是憑藉著「大汐止經貿園區」及未來的捷運民生汐止線替當地房市注入活水。

陳金萍補充，前十大熱門交易行政區有許多共同點，包含多個熱門重劃區、軌道經濟以及科技產業、大型連鎖企業等進駐，帶動移入人口不斷増加，剛性買盤厚實堅強，這些因素成為區域房市買氣火熱的關鍵，房價也穩健攀升！若有購屋、置產需求的民眾，可以考量生活機能有一定水準的十大交易熱區，判斷自身預算和需求，先運用線上賞屋尋找心儀的物件，待疫情紓緩再出門安心看屋！

▲資料來源：各市政府地政局；實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整
▲（資料來源：各市政府地政局；實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整）
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