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北韓「零確診」出現破口？金正恩重話痛批防疫怠慢

▲韓國媒體報導，北韓勞動黨總書記金正恩主持擴大會議，批評責任幹部在落實勞動黨為國家緊急防疫工作時，該做出重要決定卻消極不作為。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國媒體報導，北韓勞動黨總書記金正恩主持擴大會議，批評責任幹部在落實勞動黨為國家緊急防疫工作時，該做出重要決定卻消極不作為。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-30 12:11:54

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，北韓一直保持「零確診」的紀錄，對最近似乎出現「防疫破口」，北韓官媒報導，朝鮮勞動黨中央委員會政治局週二（29）在勞動黨中央委員會本部大樓召開擴大會議，嚴正應對部分責任幹部防疫工作怠慢。

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韓國媒體報導，北韓勞動黨總書記金正恩主持擴大會議，批評責任幹部在落實勞動黨為國家緊急防疫工作時，該做出重要決定卻消極不作為，給國家和人民安全造成嚴重危機，嚴厲的譴責幹部無能、不負責任，為勞動黨政策推行造成困難、阻礙革命事業發展。

《路透社》報導指出，北韓官媒的報導沒有明確解釋防疫工作上出現什麼問題，還有人民處在什麼樣的風險中。實施嚴格邊境管制、限制國內交通往來的北韓，至今未通報任何新冠肺炎確診案例，然而「零確診」的紀錄連韓國、美國官員都難以相信。

哈佛大學醫學院朴教授（Kee B. Park）曾經在北韓從事醫療工作，他表示北韓確實將保護人民免於新冠肺炎感染視為「攸關國家存亡」的重要議題。目前北韓的戰略是防止病毒從境外輸入，同時加強國內醫療體系、積極獲取疫苗。

《韓聯社》報導提到，這是北韓6月15日至18日召開第八屆三中全會後時隔11天舉行擴大會議，出席的除了北韓政治、勞動黨高層還有國家緊急防疫工作人員。此外，29日的會議還舉行選舉，決定政治局常務委員會委員、政治局委員、候補委員以及黨中央委員會書記人事，還有國家機關幹部的人事調整。

金正恩在會議上強調，所有人都不能偏袒不關心家國、只在乎自己官位的幹部。全勞動黨將與幹部思想不端正和種種負面因素展開更激烈的鬥爭，現在正是解決經濟問題之前掀起全黨整風的時候。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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