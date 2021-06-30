COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

告別NG視訊大作戰！　居家辦公更要美得宛若拯救地球

告別NG視訊大作戰！　居家辦公更要美得宛若拯救地球
告別NG視訊大作戰！　居家辦公更要美得宛若拯救地球

健康醫療網

2021-06-30 12:31:02

【健康醫療網／記者林怡亭報導】三級警戒一延再延，外表的保養是否也跟著延宕？小心，你長久養成的亮麗、專業形象，很可能就在頻繁或臨時的視訊會議毀於一旦！ 視訊會議除了讓大家焦點更集中在臉部外，也增加了「自己看自己」的頻率。加上視訊鏡頭往往是由下往上，你可能未曾注意的雙下巴，就赤裸裸的顯見於螢幕！醫美診所院長陳諭正醫師祭出以下建議，讓你視訊也可美得不要不要！

我是廣告 請繼續往下閱讀
複合式療程　電音波+微整　打造上鏡小V臉

打造視覺小臉其實有很多種方法，過去我們常只著重在部分的修飾，例如:用玻尿酸微調下巴、或是肉毒放鬆咀嚼肌等，這些都不失為可行之道。但越來越多人注重的不再是局部的修飾，而是臉部整體的改善。如此，才能有更順的側臉線條，視覺上也能看起來更勻稱、臉型更為精緻。最為常見的方式，除了使用微整針劑作部分臉型的修飾，許多人會選擇再做電波或音波的拉提，來改善鬆弛的頦下部位及細紋和皺紋的改善。這樣的複合式治療，一方面可以達到整體臉部修飾的效果，二方面對於有鬆弛和皺紋困擾的人，可以同時針對問題也去做改善。

至於前面提到的雙下巴問題該怎麼解？近期市面上已有通過美國FDA與台灣衛福部核准的細胞溶解針劑，將其注射至脂肪，造成細胞溶解破壞，再經過人體自然的代謝作用後，把細胞碎片排出體外，達到脂肪數量減少的目的。搭配電波或音波拉提，有機會讓你的臉在鏡頭上顯小又上鏡！

堅持正貨　嚴格防疫　用心診所才讓人安心

微整針劑與電音波功效固然吸引人，但陳醫師也提醒，每項療程都有其風險存在，選擇堅持使用原廠正貨的診所，以及有專業執照、經驗豐富的醫師，才能安心美出新高度！當然，在疫情期間，也別忘了慎選有嚴格防疫對策的診所，現已有診所要求持陰性快篩證明才得以入館，不僅保護自己、也保護周遭的人。



資料來源：健康醫療網 告別NG視訊大作戰！　居家辦公更要美得宛若拯救地球

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀