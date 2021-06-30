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打造視覺小臉其實有很多種方法，過去我們常只著重在部分的修飾，例如:用玻尿酸微調下巴、或是肉毒放鬆咀嚼肌等，這些都不失為可行之道。但越來越多人注重的不再是局部的修飾，而是臉部整體的改善。如此，才能有更順的側臉線條，視覺上也能看起來更勻稱、臉型更為精緻。最為常見的方式，除了使用微整針劑作部分臉型的修飾，許多人會選擇再做電波或音波的拉提，來改善鬆弛的頦下部位及細紋和皺紋的改善。這樣的複合式治療，一方面可以達到整體臉部修飾的效果，二方面對於有鬆弛和皺紋困擾的人，可以同時針對問題也去做改善。
至於前面提到的雙下巴問題該怎麼解？近期市面上已有通過美國FDA與台灣衛福部核准的細胞溶解針劑，將其注射至脂肪，造成細胞溶解破壞，再經過人體自然的代謝作用後，把細胞碎片排出體外，達到脂肪數量減少的目的。搭配電波或音波拉提，有機會讓你的臉在鏡頭上顯小又上鏡！
堅持正貨 嚴格防疫 用心診所才讓人安心
微整針劑與電音波功效固然吸引人，但陳醫師也提醒，每項療程都有其風險存在，選擇堅持使用原廠正貨的診所，以及有專業執照、經驗豐富的醫師，才能安心美出新高度！當然，在疫情期間，也別忘了慎選有嚴格防疫對策的診所，現已有診所要求持陰性快篩證明才得以入館，不僅保護自己、也保護周遭的人。
資料來源：健康醫療網 告別NG視訊大作戰！ 居家辦公更要美得宛若拯救地球
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