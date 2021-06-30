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台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，根據美國中情局調查預測，台灣的生育率僅1.07%，排名是全球最後一名，政府這次的相關補助方案將有助全台2萬3000對至2萬8000對夫妻受惠，進一步刺激我國的生育率。
李世明醫師補充，此次補助方案主要針對「不孕症夫妻」，因此夫妻需先到醫院接受不孕症相關諮詢及檢查，若確診為不孕症患者才能申請補助。目前全台新冠疫情嚴峻，許多夫妻會擔心現階段前往醫院檢查可能不安全，李世明醫師說明，衛福部針對新冠病毒確診者的收治及治療，都有設置採檢及重症收治的指定專責醫院，而地區醫院主要在提供社區醫療照護，不會收治確診患者，而且院內醫護人員皆要求施打疫苗，住院患者也都會安排PCR核酸檢測、抽血及X光檢查，確保患者至醫院檢查及看診時能獲得保障，有需要求診的患者可以放心。
政府刺激生育率 不孕症夫妻也能安心孕
李世明醫師表示，此次不孕症試管嬰兒擴大補助，補助資格的不孕夫妻至少一方需具有中華民國國籍，且女方年齡需小於44歲。至於補助費用部分，若是低收入戶及中低收入戶夫妻，每次補助可維持15萬元補助上限；其餘符合資格的夫妻，首次申請每次可補助上限為10萬元，若再次申請，則每次補助上限為6萬元。另外在補助次數方面，女方年齡低於39歲的夫妻，每胎補助上限為6次；女方年齡在40至44歲間的夫妻，則每胎補助上限為3次，此舉可以大幅減少不孕症患者在治療過程中的經濟負擔，另外在補助的申請流程，也可委託機構代為登錄資料，節省患者在申請時繁瑣的準備程序。
李世明醫師提醒，隨著民眾晚婚晚孕的趨勢，預期不孕症盛行率恐會越來越高，因此建議新婚夫妻若正常性生活超過一年仍無法正常懷孕，應該到醫院接受相關檢查，確保自身的生育能力是否正常。若經醫師診斷為不孕症，目前政府也推出許多補助方案，只要及早配合醫師治療，一樣能如願懷孕生子！
資料來源：健康醫療網 搶救台灣低迷生育率 不孕症治療補助再升級
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