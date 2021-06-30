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根據世界衛生組織(WHO)提出的新冠肺炎疫情下的親職秘訣，建議家長和孩子制定一個包括有排定的計畫和自由活動的時間等日程表，不僅能讓親子間有安全感，也能表現更好。李于欣心理師指出，當孩子不能出門上學，親子相處時間拉長，很可能不小心就爆發親子衝突，這時面對孩子的行為問題時，透過建立行為規範、支持正向行為和暫停一下都會是有效的方式。
幫孩子建立行為規範 適時給予具體鼓勵
李于欣心理師說明，所謂建立行為規範是針對孩子不良行為設定後果，讓孩子學習對自己行為負責，並給予孩子一個表現好行為的機會，像孩子可能常邊吃飯邊玩，導致一吃就是半小時以上，這時可訂立「每天吃飯可以專心吃而在半小時內吃完，晚餐後就可以觀看十分鐘的影片」，幫助孩子懂得展現好行為，當孩子做出好行為時，家長也應給予具體鼓勵，激發孩子責任心。
每天固定與孩子獨立相處 親子關係更緊密
不過，當孩子已經因不良行為造成自己情緒上升時，這時都應讓彼此暫停一下，像深呼吸十次、請家人協助照顧孩子而先暫時離開現場等方式，等待情緒平復後再處理問題。李于欣心理師強調，家長應每天固定留給孩子獨立的相處時間，關掉3C用品，趁這個機會多陪伴且傾聽孩子，也有助於維繫親子之間的情感。
資料來源：健康醫療網 停課在家不崩潰！ 臨床心理師：與孩子建立彈性規律作息
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