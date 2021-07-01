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國產疫苗採購應用「押寶」方式　張鴻仁：不該有罰則條款

▲高端、聯亞等國產疫苗若無法無期交貨是否遭罰？前疾管局長張鴻仁說，這樣的思維就是台灣難買到疫苗的原因。（示意圖／NOWnews攝影團隊）
▲高端、聯亞等國產疫苗若無法無期交貨是否遭罰？前疾管局長張鴻仁說，這樣的思維就是台灣難買到疫苗的原因。（示意圖／NOWnews攝影團隊）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-01 17:22:32

疾管署在國產疫苗二期報告還沒完成前，就先採購高端與聯亞各500萬劑，引發各界議論。專家認為，面對採購緊急重大傳染病疫苗上，本就該採「押寶」作法，此次政府對國產疫苗採購的時間點，沒有「太急」，反而「太慢」，且不該有藥廠如無法如期交貨就有罰責的條款。

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前疾管局長（現疾管署）張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，政府在國產疫苗的採購作法上有許多爭議，有人認為政府在國產疫苗還沒完成前就出手採購，動作太快、太冒險，但政府其實是「太晚買」、採購量也不夠，這會影響廠商生產意願與成功率。

張鴻仁直言，台灣應該在去年就大量採購所有的疫苗。他以美國前總統川普在去年5月就買了7種廠牌的疫苗，當時別說疫苗還沒通過二期臨床，有些廠商甚至還在一期、動物實驗階段，美國政府就進行採購，且是美國本土需求量的好幾倍。最後，美國廠商只有2種疫苗成功研發（莫德納和嬌生）。

「我們可能認為疫苗花好幾億美元很多錢，但是疫情一爆發，工商停擺、失業人口等經濟損失，可是好幾兆美元在算的。」張認為，政府對國產疫苗的支持應該更全面且超前布署，畢竟太過考量成本問題，而影響疫苗來源順暢度，社會損失將更大。

他更指出，台灣每年都採購各種疫苗，包括進口或國產的流感疫苗，而疾管署和藥廠簽約的內容，大多都會包含「廠商無法如期供貨的自我保護條款」，業者如果無法交貨恐怕會面臨賠償問題。

但這樣的作法如果套用在新冠疫苗上會有問題，因為業者在可能面臨賠償或血本無歸前提下，會降低開發意願。「如果我們（指政府）還認為要用處罰條款，來保護自己，這樣誰敢生產疫苗？」

此外，疾管署在5月底宣布向國內兩大藥廠購買共1千萬劑新冠肺炎疫苗，遭各界批評：還沒看到臨床報告就採購，根本是太早下單。

但張鴻仁直指：「錯！」他認為，政府是拖到一直等不到資料，急了，才去簽約！「早在去年疫情一爆發的時候，政府就應該去簽約，這樣社會就不會有那麼多疑慮，政府堅持等到有初步成果才簽約，才是錯的選擇，這是政府採購很大的問題。」

他認為，台灣就是因為防疫做太好，所以不覺得買疫苗很重要，覺得買疫苗很貴，但現在越來越多人因為疫情丟工作，損失反而更大。因此，去年就應該在國產、國際多方都押寶。

張鴻仁認為，政府支持國產疫苗，開發成功就讓全民施打，失敗就放棄，過程把關是審查專家的工作，政府購買數量一定要超過需求量。「因為我們無法保證買的疫苗都成功，或都可以如期交貨，若是都成功，那就送給友邦，不是浪費，如果不成功，那各國都一樣。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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