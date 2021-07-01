國產疫苗採購應用「押寶」方式　張鴻仁：不該有罰則條款

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張鴻仁直言，台灣應該在去年就大量採購所有的疫苗。他以美國前總統川普在去年5月就買了7種廠牌的疫苗，當時別說疫苗還沒通過二期臨床，有些廠商甚至還在一期、動物實驗階段，美國政府就進行採購，且是美國本土需求量的好幾倍。最後，美國廠商只有2種疫苗成功研發（莫德納和嬌生）。
「我們可能認為疫苗花好幾億美元很多錢，但是疫情一爆發，工商停擺、失業人口等經濟損失，可是好幾兆美元在算的。」張認為，政府對國產疫苗的支持應該更全面且超前布署，畢竟太過考量成本問題，而影響疫苗來源順暢度，社會損失將更大。
他更指出，台灣每年都採購各種疫苗，包括進口或國產的流感疫苗，而疾管署和藥廠簽約的內容，大多都會包含「廠商無法如期供貨的自我保護條款」，業者如果無法交貨恐怕會面臨賠償問題。
但這樣的作法如果套用在新冠疫苗上會有問題，因為業者在可能面臨賠償或血本無歸前提下，會降低開發意願。「如果我們（指政府）還認為要用處罰條款，來保護自己，這樣誰敢生產疫苗？」
此外，疾管署在5月底宣布向國內兩大藥廠購買共1千萬劑新冠肺炎疫苗，遭各界批評：還沒看到臨床報告就採購，根本是太早下單。
但張鴻仁直指：「錯！」他認為，政府是拖到一直等不到資料，急了，才去簽約！「早在去年疫情一爆發的時候，政府就應該去簽約，這樣社會就不會有那麼多疑慮，政府堅持等到有初步成果才簽約，才是錯的選擇，這是政府採購很大的問題。」
他認為，台灣就是因為防疫做太好，所以不覺得買疫苗很重要，覺得買疫苗很貴，但現在越來越多人因為疫情丟工作，損失反而更大。因此，去年就應該在國產、國際多方都押寶。
張鴻仁認為，政府支持國產疫苗，開發成功就讓全民施打，失敗就放棄，過程把關是審查專家的工作，政府購買數量一定要超過需求量。「因為我們無法保證買的疫苗都成功，或都可以如期交貨，若是都成功，那就送給友邦，不是浪費，如果不成功，那各國都一樣。」
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