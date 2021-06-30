避免果農辛勞化為烏有　綠營發起買芒果行動

正值芒果盛產季節，不過受到疫情影響出現嚴重滯銷，民進黨全國主委聯誼會會長邱建富今(30)日發動全國黨部「採買屏東與台南芒果、用行動相挺果農」，同時希望發揮拋磚引玉效果，期許社會各界一起採購，支持台灣在地農業。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-30 15:09:32
民進黨全國主委聯誼會會長邱建富今上午於民進黨台中市黨部召開記者會，他指出，屏東枋山芒果發生新冠肺炎Delta變種病毒群聚感染事件，加上網路指稱枋山芒果遭變種病毒入侵，導致出現嚴重滯銷；此外，台南芒果即將於7月進入量產期，農友們擔心受到疫情影響，銷路不佳，因此發起「採買屏東與台南芒果、用行動相挺果農運動」。
他強調，目前獲得全省23個縣市黨部及勞工黨部熱烈響應，訂購己經達到目標1000箱，但是仍期許社會各界一起熱烈採購，每箱500元，可向民進黨各縣市黨部聯絡。
民進黨台中黨部主委李天生表示，夏天盛產芒果，不過受到疫情影響，屏東和台南芒果出現滯銷，在邱會長號召下，大家感同身受，願意熱烈採購，同時希望發揮拋磚引玉效果，帶動社會各界一起響應，支持在地農產品，協助果農渡過危機。
苗栗縣黨部主委李貴富先用客語向大家問侯，接著強調，，屏東和台南芒果美味可口，香氣逼人，「水果不會受到病毒的感染」，希望大家安心採購，享用台灣水果，用具體行動支持果農友，避免果農一年的辛勞耕耘化為烏有。