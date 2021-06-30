血鉀過高會致命？高血鉀症是什麼？醫：心血管疾病更應注意！

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國泰綜合醫院心血管中心郭志東醫師說明，鉀離子是一種重要的營養物質，負責支持健康的神經、細胞和肌肉功能。健康的血液中，鉀水平為每升3.5至5.0毫當量（mEq），保持在這個範圍內，可以支持心臟的電氣傳導功能正常，也能讓身體中各種肌肉正常運作，包含控制心跳和呼吸的肌肉。建議民眾每天應攝取約4700毫克的鉀，它存在於許多食物中，包含水果、蔬菜、肉類、麵包、魚和乳製品。
正常人的腎臟會過濾從飲食或其他方式，如藥物攝取過多的鉀離子，一般會通過尿液排出身體，當身體出現病變無法排出鉀離子時，則會導致血液中鉀含量過高，也就是「高血鉀症」發生，若沒有妥善治療，會進一步造成心律不整，嚴重可能導致心臟病發作或增加死亡風險。
高血鉀症狀有哪些？鉀含量過低也有危險？
郭志東醫師指出，高血鉀症常見症狀包含，噁心想吐、肌肉無力、手腳麻木或刺痛、腹瀉、腹部絞痛、昏倒、不規則心跳等，雖然高血鉀有許多不良影響，但如果血中鉀離子過低也會有很多不良後果，低血鉀水平可能會導致心臟血管硬化，造成中風、高血壓、冠狀動脈心臟病，也有可能產生心律不整。
郭志東醫師表示，保持血液鉀水平在健康範圍，是避免心臟相關併發症的關鍵，目前治療方式包含低鉀飲食、利尿劑、鉀結合劑或使用一些能結合腸內過量鉀離子的藥物，並在大便時將其排出。不過，血鉀治療後依然過高，進而影響心跳或節律時，則需使用血液透析過濾血液中過量的鉀離子。
避免血鉀影響健康 從飲食開始調整
郭志東醫師提醒，如果有高血鉀症風險，建議與醫師或營養師詳細討論，從日常飲食開始調整，避免或限制高鉀食物，包含酪梨、番茄、土豆、蘆筍、菠菜、柳橙、奇異果、哈密瓜、香蕉、乾果類等，此外，許多調味料含有大量鉀離子，應盡量避免使用；服用任何補充劑或保健食品前，應先諮詢醫師。
尤其心臟、腎臟衰竭患者，或正在服用ACE抑制劑和β受體阻斷劑的患者，得到高鉀血症風險更大，郭志東醫師呼籲，已有心血管疾病或有心血管疾病風險，應與醫師詳細討論飲食，定期監測血中鉀離子濃度，適時調整相關藥物，才是避免血鉀影響健康的關鍵。
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