江啟臣、趙少康合體挺小農 國民黨電商平台開賣枋山芒果
Delta變種病毒入侵台灣屏東，讓盛產期中的屏東枋山芒果銷售受到衝擊，國民黨今（30）日特別召開「助枋山小農！國民黨電商平台開賣枋山芒果！」記者會，由黨主席江啟臣偕同秘書長李乾龍、中廣董事長趙少康及屏東縣黨部主委廖婉汝等，用行動展現對農民的支持。江啟臣與趙少康不僅各自認購100箱枋山芒果，更是希望能幫小農打開銷售通路，收穫穩定客源，長久經營。
記者余祥／台北報導
2021-06-30 15:34:47｜2021-06-30 15:35:21
記者會中，江啟臣等人示範如何安心食用枋山芒果；大家雙手戴上手套，先在水果外皮噴上75%的酒精，靜置一分鐘，因為依照毒物科護理師公開建議，酒精會揮發、不會滲入，可以直接噴在蔬果上，之後，再放入清水中清洗就可以削皮切塊。大家現場展現熟練的切芒果手法，並頻頻稱讚枋山芒果又香又漂亮，最後一同高呼「挺果農，我＋1！加油！加油！」呼籲國人踴躍購買，挺屏東小農。
也是果農子弟的江啟臣表示，農民靠天吃飯，現在連疫情都對農民產生巨大影響；國民黨不落人後，很早就超前佈署，今年3月份鳳梨被禁止外銷時，透過line@上的電商平台協助鳳梨農，短時間銷出超過3萬斤的金鑽鳳梨，超過千筆訂單。
他表示，屏東枋山的「秋明芒果」已經上架，希望大家挺小農，挺屏東芒果，幫助他們度過疫情難關。
趙少康表示，這次屏東枋山受到疫情之害，政府應該趕快控制好疫情才是最重要，否則持續下去，只會牽連無辜的水果。
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