沒國安法就不能控制新冠疫情！林鄭曝親手打文件協助立法

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林鄭透露，國安法立法過程在高度保密中進行，參與國安立法的香港官員不到10人，她自己也要親手打文件防止機密外洩，有形容《港區國安法》就像「定海神針」，林鄭也認同如果沒有國安法，港府根本無法控制疫情。
美國財政部去年8月宣布制裁11名損害香港自治的中港官員，特首林鄭月娥首當其衝，其他被列入名單的還有政律司司長鄭若驊、時任保安局局長李家超（現為政務司司長）、 時任警務處處長鄧炳強（現為保安局局長）、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍、國安公署署長鄭雁雄等人。被美國制裁的中港官員，直接或間接在美國持有的房產和權益，都會被封鎖，且需要上報至財政部的海外資產控制辦公室。
對於美國的制裁，林鄭月娥承認對自己和家人影響深遠，但她堅信「我們是為香港做了一件大事」自己和身邊的同僚正處於一個很好的歷史時刻，可以參與完善「一國兩制」貫徹落實工作。
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