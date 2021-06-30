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沒國安法就不能控制新冠疫情！林鄭曝親手打文件協助立法

▲香港近日新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，特首林鄭月娥表示，若是沒有國安法就不能控制疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港近日新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，特首林鄭月娥表示，若是沒有國安法就不能控制疫情。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-30 16:21:54

香港去年6月30日實施《港區國安法》至今週年，《紐約時報》、《日經亞洲》等外媒都認為過去1年來香港言論、新聞自由明顯受到影響，但香港特首林鄭月娥卻在港媒專訪中表示「如果沒有國安法，我們根本無法去控制疫情」認同《港區國安法》是治理香港的「定海神針」。

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《香港商報》今（30）日刊出林鄭月娥專訪，香港國安法立法的重大決定是由中央主導，行政長官參與其中。林鄭身兼維護國家安全委員會主席，她表示，香港經歷2019年下半年至2020年的第一季動亂，加上（新冠肺炎）疫情，抗疫亦受到黑暴影響，立法會亦陷於混亂，所以中央果斷出手，為香港解決了一個最大的問題。

林鄭透露，國安法立法過程在高度保密中進行，參與國安立法的香港官員不到10人，她自己也要親手打文件防止機密外洩，有形容《港區國安法》就像「定海神針」，林鄭也認同如果沒有國安法，港府根本無法控制疫情。

美國財政部去年8月宣布制裁11名損害香港自治的中港官員，特首林鄭月娥首當其衝，其他被列入名單的還有政律司司長鄭若驊、時任保安局局長李家超（現為政務司司長）、 時任警務處處長鄧炳強（現為保安局局長）、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍、國安公署署長鄭雁雄等人。被美國制裁的中港官員，直接或間接在美國持有的房產和權益，都會被封鎖，且需要上報至財政部的海外資產控制辦公室。

對於美國的制裁，林鄭月娥承認對自己和家人影響深遠，但她堅信「我們是為香港做了一件大事」自己和身邊的同僚正處於一個很好的歷史時刻，可以參與完善「一國兩制」貫徹落實工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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