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收到林佳龍送的芒果　社福團體致電「就是那個林佳龍嗎」

▲交通部長林佳龍與他創辦的光合基金會日前購買了211箱芒果送給中部社福團體。（圖／翻攝彭佳慧臉書）
▲交通部長林佳龍與他創辦的光合基金會日前購買了211箱芒果送給中部社福團體。（圖／翻攝彭佳慧臉書）

新頭殼newtalk

2021-06-30 18:49:51

前交通部長林佳龍與他創辦的光合基金會日前購買了211箱芒果送給中部社福團體，表示對果農的支持，有些單位收到後，紛紛打到基金會詢問，「這個林佳龍是那個林佳龍嗎？」台南市長黃偉哲到林佳龍臉書留言，「感謝佳龍學長協助南部芒果的行銷，團結防疫、一路有您。」

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印度Delta變種病毒來襲，屏東枋山芒果也一度遭到疫情波及，政府、民間也動起來，用行動挺果農。前交通部長林佳龍也貼文表示，日前有果農向他反映芒果訂單遭取消，他也擔心連日的雨會影響到水果的保鮮期，與光合基金會協助買下，贈送給中部地區社福團體，以及在太魯閣事件協助救災的單位，慰勞辛苦為社會付出的大家。

林佳龍表示，屏東因受到疫情衝擊，影響芒果銷售，這段期間政府、民間全動起來，用行動挺果農，他也致電屏東枋山、枋寮鄉鄉長關心。林佳龍說，屏東果農有困難，社會八方支援買芒果，他在6月27號當晚，接到果農反映用心栽種的芒果訂單遭到取消，他也和光合基金會將現貨買下來，希望能盡點心力幫忙。

林佳龍說，過去接觸很多青年農夫，瞭解栽種農作物的辛苦，也知道很多農夫都努力改良技術，讓台灣水果越來越優質。他也提到，陸續到貨共211箱的芒果，分送給中部地區的社福團體以及在太魯閣事件協助救災的單位，有些單位收到後，紛紛打到基金會詢問，「這個林佳龍是那個林佳龍嗎？」

林佳龍表示，不管產地是哪，台灣芒果的美味，連AIT處長酈英傑也愛上，疫情期間請大家好好照顧自己，多吃台灣水果提高身體保護力。台南市長黃偉哲也留言表示，「感謝佳龍學長協助南部芒果的行銷，團結防疫、一路有您。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

台南市長黃偉哲到林佳龍臉書留言感謝。 圖：取自林佳龍臉書
台南市長黃偉哲到林佳龍臉書留言感謝。 圖：取自林佳龍臉書
 

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你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
80%20%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.44%82.56%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.41%7.59%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
83.16%16.84%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.5%90.5%
2021-06-28-2021-07-01
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