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擴大不孕症試管嬰兒補助明日上路！近3萬對夫妻受惠

擴大不孕症試管嬰兒補助明日上路！近3萬對夫妻受惠
擴大不孕症試管嬰兒補助明日上路！近3萬對夫妻受惠

Heho健康

2021-06-30 17:01:30

台灣生育率再創新低，為解決少子化的問題，衛生福利部自 7 月 1 日起將擴大實施不孕症試管嬰兒補助方案，大幅放寬試管嬰兒補助對象的資格限制，預計將投入 32 億的預算。台灣不孕症權威、TFC 臺北婦產科診所生殖中心執行長暨台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞醫師指出，過去人工生殖補助嚴苛，導致成效不佳， 5 年只生 7 名寶寶，且不孕症在台灣盛行率有 15% 左右，是嚴重被忽略的隱形問題！

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曾啟瑞醫師樂觀看待新的補助方案上路，他點出該補助具備的五大精神：首先是公平性與普及性，生育是基本人權，擴大補助方案沒有排富提款，預計每年將有 2.3 萬至 2.8 萬對夫妻受惠 ；第二點是社會公益，幫助中低收入戶夫妻；第三，有年齡分類，特別是鼓勵未滿 45 歲婦女提早生孕；第四，降低多胞胎風險，避免早產、子癲前症、妊娠等問題；第五，解決少子化問題，增加人口紅利。

不孕症是台灣隱形問題！ 每七對有一對夫妻不孕

美國中情局公布 2021 年全球 227 個國家和地區的生育率預測 ，台灣敬陪末座，平均生育率僅 1.07%。內政部統計亦顯示 ， 2020 年台灣新生兒數量僅 165,249 人，創下歷史新低。據統計 ，國內女性生育第一胎的平均年齡於 2020 年上升到 31.09 歲，其中 35 歲以上的高齡產婦生育第一胎的比例更超過 3 成。曾啟瑞醫師進一步分析，年齡是生孕的關鍵要素，然台灣不孕症比例高達 15%，即每七對夫妻就有一對有不孕困擾，顯示不孕症並非罕見。「不孕症可謂台灣的隱形問題，在診間更發現，每 10 位年逾 30 歲就診女病患中，即有 1 至 2 位出現卵巢早衰的現象，顯示台灣女性受環境賀爾蒙、身心壓力等因素影響，造成台灣婦女卵巢提早老化、停經，嚴重影響生育狀況！」

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長效型排卵針一針藥效維持六到七天 疫情期間減少往返醫院的不便

國健署最新人工生殖施行結果分析報告指出，台灣對於人工生殖治療的需求快速成長，十年內成長逾三倍。在多種人工生殖治療方法中，試管嬰兒方法為主流，使用的比例占 99.96%，其餘含 GIFT、ZIFT/TET 及 AID 等方法之比例均不超過 1%。曾啟瑞醫師指出，試管嬰兒療程大致需進行兩大項目，從打排卵針取卵，到進行手術、植入配胎與麻醉等。

相較於口服排卵治療，排卵針因為其治療效率較高，是不孕症療程中常見的治療措施 。排卵針能夠更適度刺激卵巢排放較多的卵子，進而培養出更多品質優良的胚胎、提高懷孕與生育的機率。

然而，曾啟瑞醫師點出傳統排卵針的限制，因傳統排卵針需連續每天施打，一趟療程下來，平均需要注射 10 針以上，對於害怕打針的女性心理壓力甚大，甚至可能出現因畏懼療程而耽誤治療黃金時期的狀況。因此，曾啟瑞醫師建議：「不管是對於害怕打針的女性，抑或疫情期間需大量減少外出的民眾，「長效型排卵針」將是一大福音！」長效型排卵針打一針即可在體內維持 6 至 7 天的藥效，透過持續釋放卵泡刺激素，促進濾泡成長，多數婦女只要打 2 至 3 次就能夠順利取卵，省去天天往返醫院的麻煩。

曾啟瑞醫師呼籲，符合補助條件的不孕症夫妻，務必考量不孕原因與年齡，選用合適的療程，及早治療，生育機率越高。

文/Heho編輯部



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 擴大不孕症試管嬰兒補助明日上路！近3萬對夫妻受惠

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