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不孕症是台灣隱形問題！ 每七對有一對夫妻不孕
美國中情局公布 2021 年全球 227 個國家和地區的生育率預測 ，台灣敬陪末座，平均生育率僅 1.07%。內政部統計亦顯示 ， 2020 年台灣新生兒數量僅 165,249 人，創下歷史新低。據統計 ，國內女性生育第一胎的平均年齡於 2020 年上升到 31.09 歲，其中 35 歲以上的高齡產婦生育第一胎的比例更超過 3 成。曾啟瑞醫師進一步分析，年齡是生孕的關鍵要素，然台灣不孕症比例高達 15%，即每七對夫妻就有一對有不孕困擾，顯示不孕症並非罕見。「不孕症可謂台灣的隱形問題，在診間更發現，每 10 位年逾 30 歲就診女病患中，即有 1 至 2 位出現卵巢早衰的現象，顯示台灣女性受環境賀爾蒙、身心壓力等因素影響，造成台灣婦女卵巢提早老化、停經，嚴重影響生育狀況！」
長效型排卵針一針藥效維持六到七天 疫情期間減少往返醫院的不便
國健署最新人工生殖施行結果分析報告指出，台灣對於人工生殖治療的需求快速成長，十年內成長逾三倍。在多種人工生殖治療方法中，試管嬰兒方法為主流，使用的比例占 99.96%，其餘含 GIFT、ZIFT/TET 及 AID 等方法之比例均不超過 1%。曾啟瑞醫師指出，試管嬰兒療程大致需進行兩大項目，從打排卵針取卵，到進行手術、植入配胎與麻醉等。
相較於口服排卵治療，排卵針因為其治療效率較高，是不孕症療程中常見的治療措施 。排卵針能夠更適度刺激卵巢排放較多的卵子，進而培養出更多品質優良的胚胎、提高懷孕與生育的機率。
然而，曾啟瑞醫師點出傳統排卵針的限制，因傳統排卵針需連續每天施打，一趟療程下來，平均需要注射 10 針以上，對於害怕打針的女性心理壓力甚大，甚至可能出現因畏懼療程而耽誤治療黃金時期的狀況。因此，曾啟瑞醫師建議：「不管是對於害怕打針的女性，抑或疫情期間需大量減少外出的民眾，「長效型排卵針」將是一大福音！」長效型排卵針打一針即可在體內維持 6 至 7 天的藥效，透過持續釋放卵泡刺激素，促進濾泡成長，多數婦女只要打 2 至 3 次就能夠順利取卵，省去天天往返醫院的麻煩。
曾啟瑞醫師呼籲，符合補助條件的不孕症夫妻，務必考量不孕原因與年齡，選用合適的療程，及早治療，生育機率越高。
文/Heho編輯部
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 擴大不孕症試管嬰兒補助明日上路！近3萬對夫妻受惠
打擊不孕症隱形兇手！台灣試管嬰兒之父曾啟瑞，伴不孕夫婦「絕處逢生」！