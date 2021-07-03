汪把玩具留在院子竟引來狐狸玩翻天 牠低吼：那是偶的！
就說玩具要收好了吧！國外一隻狗狗平常很喜歡在自家院子玩耍，但是牠有個不太好的習慣，就是常常將玩具丟在院子裡忘記收回家，日前牠又忘記收回心愛玩具，沒想到竟引來野生狐狸在院子嗨玩，讓牠簡直急瘋了！
文/寵毛網
2021-07-03 20:00:00
這隻吉娃娃混臘腸的狗狗叫做「盧佩（Lupe Johnson）」，最喜歡在自家院子的草坪上玩玩具，並且常常將玩具遺留在屋外，不過這天卻引來一名不速之客偷偷造訪！當時盧佩發現屋外有動靜，趕緊跑到窗邊查看，竟然發現一隻野生狐狸好奇地盯著牠的玩具，沒多久開始叼著它玩起拋接，一下開心地又甩又跳，一下在草地上打滾，簡直開心極了！不過對比起屋外嗨玩的狐狸，在屋內的盧佩可是一點都不開心，眼睜睜盯著別人玩著自己心愛的玩具，即使在屋內狂吠，狐狸卻一點也不在乎牠、自顧自地盡情玩耍，讓盧佩整個氣炸了！ 主人將這段影片分享在網路上，許多網友看了都笑說：「誰叫你不把玩具收好」、「狐狸很懂玩」、「狐狸彷彿如獲至寶」、「隔一扇窗卻兩樣情」、「狗狗快要氣瘋了」、「狐狸：好好玩喔！汪：那我的玩具欸！」現在來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）