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汪把玩具留在院子竟引來狐狸玩翻天　牠低吼：那是偶的！

▲狗狗在窗前目睹狐狸嗨玩自己的玩具！（圖／YT @Samantha Ng）
▲狗狗在窗前目睹狐狸嗨玩自己的玩具！（圖／YT @Samantha Ng）

文/寵毛網

2021-07-03 20:00:00

就說玩具要收好了吧！國外一隻狗狗平常很喜歡在自家院子玩耍，但是牠有個不太好的習慣，就是常常將玩具丟在院子裡忘記收回家，日前牠又忘記收回心愛玩具，沒想到竟引來野生狐狸在院子嗨玩，讓牠簡直急瘋了！

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▲一隻野生狐狸發現草坪上有一個狗狗玩具。（圖／YT
▲一隻野生狐狸發現草坪上有一個狗狗玩具。（圖／YT @Samantha Ng）
這隻吉娃娃混臘腸的狗狗叫做「盧佩（Lupe Johnson）」，最喜歡在自家院子的草坪上玩玩具，並且常常將玩具遺留在屋外，不過這天卻引來一名不速之客偷偷造訪！當時盧佩發現屋外有動靜，趕緊跑到窗邊查看，竟然發現一隻野生狐狸好奇地盯著牠的玩具，沒多久開始叼著它玩起拋接，一下開心地又甩又跳，一下在草地上打滾，簡直開心極了！不過對比起屋外嗨玩的狐狸，在屋內的盧佩可是一點都不開心，眼睜睜盯著別人玩著自己心愛的玩具，即使在屋內狂吠，狐狸卻一點也不在乎牠、自顧自地盡情玩耍，讓盧佩整個氣炸了！

▲狐狸的出現引起狗狗「盧佩」的注意……（圖／YT
▲狐狸的出現引起狗狗「盧佩」的注意……（圖／YT @Samantha Ng）
▲盧佩：那是人家的玩具欸！（圖／YT
▲盧佩：那是人家的玩具欸！（圖／YT @Samantha Ng）
▲狐狸不僅在草地上打滾……（圖／YT
▲狐狸不僅在草地上打滾……（圖／YT @Samantha Ng）
▲狐狸：這裡真的好好玩喔！（圖／YT
▲狐狸：這裡真的好好玩喔！（圖／YT @Samantha Ng）
主人將這段影片分享在網路上，許多網友看了都笑說：「誰叫你不把玩具收好」、「狐狸很懂玩」、「狐狸彷彿如獲至寶」、「隔一扇窗卻兩樣情」、「狗狗快要氣瘋了」、「狐狸：好好玩喔！汪：那我的玩具欸！」現在來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
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2021-06-29-2021-07-03
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