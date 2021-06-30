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加拿大建議　微血管滲漏症候群患者勿打AZ疫苗

▲加拿大衛生署今晚建議，有微血管滲漏症候群病史的民眾，不要接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大衛生署今晚建議，有微血管滲漏症候群病史的民眾，不要接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-30 19:34:57

（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大衛生署今晚建議，有微血管滲漏症候群病史的民眾，不要接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

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路透社報導，加拿大衛生署（Health Canada）發表聲明說：「加拿大衛生署正為阿斯特捷利康的COVID-19疫苗及COVISHIELD疫苗更新品目或標籤，將加註微血管滲漏症候群（capillary leak syndrome，CLS）為潛在副作用。」

聲明並「警告，有微血管滲漏症候群病史的民眾，不要施打AZ或COVISHIELD的COVID-19疫苗」。COVISHIELD為印度血清研究所（Serum Institute ofIndia）代工的AZ疫苗。

微血管滲漏症候群是非常罕見的嚴重疾病，會導致液體從微血管滲漏，造成四肢水腫、低血壓，血液濃稠及一種重要的血液蛋白質偏低。

聲明表示，自從歐盟藥品管理局（EuropeanMedicines Agency）4月指出AZ疫苗有微血管滲漏症候群潛在安全疑慮後，加拿大衛生署及加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）便持續關注相關情況；本月11日加拿大也通報首起接種後出現微血管滲漏症候群病例。

歐盟藥品管理局的安全委員會本月稍早認定，AZ疫苗標籤必須增列微血管滲漏症候群為副作用。

英國藥物及保健產品管理局（Medicines andHealthcare Products Regulatory Agency，MHRA）先前表示，考慮對有微血管滲漏症候群病史的人施打AZ疫苗給予預警建議，但不認為這項疾病與接種這支疫苗有因果關係。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1100630

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