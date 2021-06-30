加拿大建議　微血管滲漏症候群患者勿打AZ疫苗

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聲明並「警告，有微血管滲漏症候群病史的民眾，不要施打AZ或COVISHIELD的COVID-19疫苗」。COVISHIELD為印度血清研究所（Serum Institute ofIndia）代工的AZ疫苗。
微血管滲漏症候群是非常罕見的嚴重疾病，會導致液體從微血管滲漏，造成四肢水腫、低血壓，血液濃稠及一種重要的血液蛋白質偏低。
聲明表示，自從歐盟藥品管理局（EuropeanMedicines Agency）4月指出AZ疫苗有微血管滲漏症候群潛在安全疑慮後，加拿大衛生署及加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）便持續關注相關情況；本月11日加拿大也通報首起接種後出現微血管滲漏症候群病例。
歐盟藥品管理局的安全委員會本月稍早認定，AZ疫苗標籤必須增列微血管滲漏症候群為副作用。
英國藥物及保健產品管理局（Medicines andHealthcare Products Regulatory Agency，MHRA）先前表示，考慮對有微血管滲漏症候群病史的人施打AZ疫苗給予預警建議，但不認為這項疾病與接種這支疫苗有因果關係。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1100630