南韓傳統市場也多！韓國如何防範疫情擴散？

台灣傳出北農市場群聚案件，除了越南的傳統市場在本週陷入疫情災難中，許多國家都對傳統市場祭出嚴格的防疫政策。即將在明（1）日放寬封城限制的南韓，同樣有針對菜市場的防疫政策。





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在韓國和日本，傳統市場一向是觀光客愛去的地方之一，韓國的傳統市場更常出現辣魚板、糖餅等等傳統小吃，甚至時常出現在旅遊手冊的推薦景點。根據《韓國時報》，在政治競選期間，即便碰上疫情，韓國政治人物仍然會前往傳統市場吃魚板，藉機展現親民程度。





其實韓國的確診人數仍是每天維持在500人左右，不過為了因應民生，政策已逐漸鬆綁。時常分享韓國生活的YouTuber「珍珠夫婦」就拍攝韓國生活現況並提到，東大門出現許多展覽，傳統市場和明洞逛街名店等地都恢復人潮，不過現在的韓國人終於建立起良好觀念，會戴上口罩和寧願在戶外用餐。





根據路透社報導，南韓防疫中心公布了一份放寬防疫限制措施的詳細指引，從7/1到14日首爾地區聚會人數限制將開放到最多6人，15日起將放寬到最多8人，若是聚會中有已經接種疫苗的民眾，則不算在限制人數內。另外非首都圈的私人聚會將不受限人數，而因為疫情遲遲無法營業的夜間娛樂場所都可以重新營業，餐廳、咖啡廳等店家營業時間限制則是從現行的晚上10點，延後兩個小時到晚上12點。





雖然即將放寬，但韓國政府同樣擔憂Delta變種病毒。韓聯社報導，韓國國務總理金富謙於29日說，南韓若出現Delta變種病毒確診數增加現象，可能會重新要求施打一劑疫苗民眾戶外也戴口罩。韓國先鋒報29日報導，南韓總人口僅9.3%完整接種疫苗，疫苗接種率可以說是非常低。





如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《越南傳統市場爆發新冠疫情 緊急關閉該區最大市場》，以獲取更多資訊。









