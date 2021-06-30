特企／水根肉乾攜手百年新和春醬油推出「台味醬燒」口味

新冠疫情反覆，宅在家成為人們的日常，為了讓沉悶的宅居生活，增添一些輕鬆地氛圍，深根彰化的水根肉乾，再次攜手米其林餐廳指定使用的彰化永隆牧場「花田喜彘」台灣豬肉，以及有百年歷史的「新和春醬油」，在夏日攜手聯名推出全新的台味醬燒口味肉乾，讓消費者不會受到三級警戒的影響，就算宅在家，也能享受吃烤肉的歡樂感受。





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傳承超過60年的水根肉乾職人阿信哥表示，「花田喜彘」的豬肉通過HACCP台灣安全農法多項認證，肉質甘醇沒有腥味，搭配彰化社頭百年新和春醬油的特級壺底油清、油膏，拌炒新鮮蔬果與雞高湯熬製而成的醬料，最後再用白甘蔗煙燻，慢火烘烤出具有獨特烤肉醬燒風味的「台味醬燒肉乾」，讓人還沒入口就能嗅到揉合煙燻與甘蔗的香氣，入口後還能感受肉乾的彈牙感，每咀嚼一下，還有蔬果的清甜、天然醬油樸實的豆香，和那將肉汁充分鎖住後，停留在喉間的絕妙回甘味。





水根肉乾x新和春醬油 彰化好味不設限





阿信哥說，水根肉乾至今仍堅持爺爺對食材選擇與製成的要求，絕不使用人工嫩精，靠著老師傅多年的經驗，依循古法竹笞手工慢製，就是為了讓流傳一甲子的軟Q肉乾繼續征服大眾味蕾。談及此次與新和春醬油聯手推出鹹甜甘口的「台味醬燒肉乾」的初衷，阿信哥說，經過爺爺、爸爸傳承下來，水根肉乾就如同家的味道，代表著家族團結一心的三代情。除了堅持傳統美味，也想要用肉乾來串連彰化在地品牌，像這次的台味醬燒肉乾就歷經數十次調整口味，前後耗時





超過6個月的時間，終於呈現出專屬台灣人的烤肉醬燒風味。讓水根肉乾扎根故鄉、並讓上一輩對食品製成的愛與美味綿延長存。





新和春醬油的第四代張又升先生說，很高興能與水根肉乾合作，將彰化人家中不可或缺的調味法寶-新和春醬油與肉乾結合，讓肉乾在咀嚼過程中的甘鹹香滋味更有層次感，也讓消費者品嚐台味醬燒肉乾時，能感受到最純樸溫暖、自然的風味。事實上，新和春醬油創立於日本大正時期，是台灣少數使用「乾式釀造」手藝釀造醬油的品牌。選用一年僅一期收穫、渾圓飽滿的特選東北黑豆，每批醬油皆使用新麴種一起放置到宜興特製的紫沙瓦缸進行4到6個月的靜置發酵，過程中不添加任何一滴水，才能讓生產出的醬油產量珍貴稀少、濃度精純又富有豆香的醬油。





水根肉乾結合花田喜彘與新和春醬油，三個彰化在地品牌，攜手於夏日推出令人感受到獨特烤肉醬香的台味醬燒肉乾，搭配一杯沁涼的啤酒，陪伴消費者渡過炎炎夏日的居家防疫時光。











*嫩精：為嫩化劑的俗稱。人工嫩精吃多了容易累積毒素在體內、不易代謝，長久下來自然對身體有害。















