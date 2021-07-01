拚明年第一季上市！印尼兩種國產疫苗發展一次看

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國家帶隊研發「紅白疫苗」 其中兩支表現亮眼預計明年推出
印尼紅白疫苗以印尼國旗紅白色得名，顧名思義就是國家科技部帶隊研發的疫苗，但並不是僅針對一種疫苗進行開發，而是找來印尼五間頂尖大學和兩間研究機構在政府贊助下各自研發出不同疫苗。根據印尼食藥署（BPOM），紅白疫苗去年開始進行研發，加上今年預算共投入3000億印尼盾（約新台幣5.76億元）預算支持研發，且最高可有5000億盾（約新台幣10億元）的預算空間。
截至目前為止，有兩支疫苗發展成果較佳，包括一支由印尼泗水愛爾朗加大學研發之滅活疫苗，已經進入動物實驗階段，八月計畫將展開人體臨床實驗，預計最快在今年底或2022年第一季將可開始上市量產。另一支同樣表現出色的疫苗則是由印尼雅加達艾克曼分子生物研究所（Eijkman）和印尼國有製藥公司（Bio Farma）合力研發的重組蛋白疫苗，預計在2022年第二季可以完成臨床實驗並開始量產。
Eijkman負責人Amin Soebandrio表示，目前數據還不夠多，因此還不能知道疫苗有效性是否能媲美國際廠牌，但表示現階段發展並不著急，因為一切以安全為重。不過，印尼官方也已經宣布把紅白疫苗納入國家的免費疫苗施打計畫中，並表示對國產疫苗有信心，因為研發期長，也能將有效性拉到最大，外界也十分看好印尼紅白疫苗將可於明年拿到緊急授權使用。
前衛生部長用新興技術研發疫苗 「量身定做」特性成優勢
另一支由前衛生部長自組研發團隊開發的「千島疫苗」則與美國加州生技製藥機構合作，採用較罕見的技術製造，以樹突細胞（dendritic cells）培養抗體，從施打者自身的血液中分離白血球後在試管中注入病毒以產生抗體，最後再將抗體注射回自己體內。外媒指出，這項技術過去多用於癌症治療，好處是它使用的是施打者自身的白血球，有如為每個人量身定做的疫苗，對各年齡層安全性都較高，也適用於對一般疫苗過敏、或風險較高的族群。這項計畫目前發展比紅白疫苗更快，已經完成二期臨床實驗，準備進入第三期。
「千島疫苗」被指缺乏科學基礎 遭官方杯葛外界霧裡看花
儘管不少專家認為這樣的疫苗不僅安全、同時也能產生更強的免疫反應，甚至持續一生，但這項技術仍存在爭議。外媒就指出，這項研究目前仍在早期研究階段，且多用於癌症治療中，在疫苗使用上缺乏科學研究支持；印尼醫師協會的專家也指出，樹突細胞技術運用在疫苗上就連在美國學術界也仍在辯論中，尚未被實驗證實。
印尼前衛生部長特拉萬（Terawan Agus Putranto）是受人尊敬的醫界奇才，但在政治圈並不受歡迎，疫情爆發後也因在疫苗發配等問題上執政不力而宣布下台；下台後的他招募研究團隊開始研發國產疫苗，但不僅中央撥款預算與紅白疫苗相去甚遠，現在也遭到食藥署駁回許可。
特拉萬指出，第一階段檢測結果被食藥署以抗體值僅70%為由裁定不過關而不給許可，也將不再提供經費贊助，但他表示根據食藥署規定，第一階段實驗僅查看疫苗安全性和副作用等，並沒有說抗體值和有效性是檢測項目之一，而結果顯示千島疫苗確實通過安全性測試，不懂為何遭到駁回。他更表示自己不需要政府的預算撥款，他即將獲得一筆2500萬美金的資金繼續進行研究。不過，由於臨床研究之數據都未被上傳到公開網路上供民眾閱覽，因此對於特拉萬和官方之間的爭論，雙方各執一詞讓外界霧裡看花。《The Conversation》就指出，公開實驗數據供民眾檢視才能減少這類糾紛並增加民眾對於疫苗的信任。
印尼是東南亞疫情較為嚴峻的國家，且人口眾多，需要的疫苗劑量龐大，因此發展國產疫苗自給自足，除了可以避免遭到國際物流及供貨牽制，也有助於穩定疫情，甚至還有望外銷鄰國增加開銷，因此印尼官方強調發展國產疫苗有必要性，並積極挹注資金發展研究計畫。