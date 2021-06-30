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中天走過關台衝擊　YouTube訂閱破257萬

▲中天轉型以來，主播們展現強大互動性，並保持最專業的報導方式。（圖／中天新聞提供）
▲中天轉型以來，主播們展現強大互動性，並保持最專業的報導方式。（圖／中天新聞提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-30 20:15:50

中天新聞52台於去年12月12日被迫關台後，轉戰YouTube，訂閱人數已經超過257萬訂閱戶，成為台灣地區新聞與政治類媒體訂閱戶數最多的頻道。半年以來，中天走過衝擊，全體員工發揮即戰力，團隊迅速掌握數位時代媒體經營關鍵、互動，改變播報方式，以輕鬆自然的方法聊新聞，即時與觀眾互動，大家有話一起說，不再侷限於過去單純播報新聞的資訊傳遞模式。

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▲盧秀芳主持的《中天辣晚報》，堅持台灣不能只有一種聲音。（圖／中天新聞提供）
▲盧秀芳主持的《中天辣晚報》，堅持台灣不能只有一種聲音。（圖／中天新聞提供）
中天新聞以時事為主軸的內容策略，加上不同風格呈現與角度探討，以及品質把關,屢屢攻上YouTube發燒榜榜首。根據潤利艾克曼2021年第一季YouTube發燒榜報告，中天新聞進入發燒榜的影片數量排名第一；中天電視、正常發揮、頭條開講、大新聞大爆卦與新聞龍捲風也進入前十大。YouTube發燒榜前十名，中天電視家族頻道就佔了六名,遠遠超越其他電視頻道。

▲最寵粉的中天主播會不定時給予福利(中天新聞提供)
▲最寵粉的中天主播會不定時給予福利。（圖／中天新聞提供）
此外,中天新聞在YouTube平台的經營模式，包括雙頻道同步播出、全程且不中斷直播新聞現場、頻道會員經營等，有別於過往該平台的新聞頻道營運方式，各項績效表現均高於亞太地區平均值，引起YouTube平台的關注,主動邀約擔任各項座談會講者，分享經驗；友頻更是緊緊追蹤和效仿。

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