中天走過關台衝擊　YouTube訂閱破257萬

中天新聞52台於去年12月12日被迫關台後，轉戰YouTube，訂閱人數已經超過257萬訂閱戶，成為台灣地區新聞與政治類媒體訂閱戶數最多的頻道。半年以來，中天

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▲盧秀芳主持的《中天辣晚報》，堅持台灣不能只有一種聲音。（圖／中天新聞提供）

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▲最寵粉的中天主播會不定時給予福利。（圖／中天新聞提供）