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慈惠醫專籲挺屏東芒果農　持續送暖支持

▲慈惠醫專由主任秘書謝國榮(右三)與學務長陳清雨(左三)代表學校呼籲，各界持續力挺屏東芒果，多支持「比較不會行銷的」芒果老農、小農、青農。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）
▲慈惠醫專由主任秘書謝國榮(右三)與學務長陳清雨(左三)代表學校呼籲，各界持續力挺屏東芒果，多支持「比較不會行銷的」芒果老農、小農、青農。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）

記者陳美嘉／屏東報導

2021-06-30 20:46:08

為呼籲各界送暖屏東芒果，南台灣慈惠醫專發起師長團購屏東芒果，第一波一口氣買50箱，籲各界持續力挺屏東，多支持比較不會行銷的老農、小農與剛返鄉不久的青農。

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慈惠醫專深耕南臺灣，許多農民子弟在此就讀，畢業校友都已是各界菁英，看到屏東芒果農的煎熬感同身受，慈惠醫專主任秘書謝國榮代表學校，呼籲校友與各界用行動，持續力挺屏東芒果。

▲慈惠醫專呼籲已是各界精英的畢業校友，持續送暖屏東芒果。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）
▲慈惠醫專呼籲已是各界精英的畢業校友，持續送暖屏東芒果。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）
恆春半島從恆春鎮、車城鄉、獅子鄉、春日鄉、枋山鄉、枋寮鄉與南州鄉等地區，還有許多芒果農需要幫助，芒果農村長的水果林町霙、芳興莊園陳潔芳、竹源小湯叔叔江宜柔現身感謝校方照顧，並懇請各界用新台幣讓芒果下架，給農民持續前進的勇氣。

林町霙強調，三個品牌的芒果都自然熟成，照顧的人力是一般催熟果農的三倍以上，加上今年久旱，芒果特別甜，現場實測芒果甜度高達16.9度，比一般超商果菜汁甜度約10-12度還高，雖自己還有3,000多箱芒果找不到買主，但非常感激慈惠醫專與各界送愛。

▲三芒果女青農以芒果排出「thxs」，表達對慈惠醫專團購之餘，更籲各界持續力挺屏東芒果的感謝。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）
▲三芒果女青農以芒果排出「thxs」，表達對慈惠醫專團購之餘，更籲各界持續力挺屏東芒果的感謝。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）
慈惠醫專學務長陳清雨說，屏東芒果產季到七月中下旬，過去從清明連假到端午節，都有百萬遊客湧入墾丁，回程多會買幾箱芒果，但今年三級警戒，芒果農們的門市遊客驕傲掛零，盼校友與各界持續支持屏東。

芒果農顧問黃耀寬強調，農委會主委陳吉仲說，全球目前沒有任何案例可證明，新冠肺炎會透過蔬果來傳染，因此，盼各界持續送暖到屏東，每一顆芒果，都是對芒果農最善良的守護。

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