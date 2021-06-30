慈惠醫專籲挺屏東芒果農　持續送暖支持

為呼籲各界送暖屏東芒果，南台灣慈惠醫專發起師長團購屏東芒果，第一波一口氣買50箱，籲各界持續力挺屏東，多支持比較不會行銷的老農、小農與剛返鄉不久的青農。





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慈惠醫專深耕南臺灣，許多農民子弟在此就讀，畢業校友都已是各界菁英，看到屏東芒果農的煎熬感同身受，慈惠醫專主任秘書謝國榮代表學校，呼籲校友與各界用行動，持續力挺屏東芒果。





▲慈惠醫專呼籲已是各界精英的畢業校友，持續送暖屏東芒果。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）

林町霙強調，三個品牌的芒果都自然熟成，照顧的人力是一般催熟果農的三倍以上，加上今年久旱，芒果特別甜，現場實測芒果甜度高達16.9度，比一般超商果菜汁甜度約10-12度還高，雖自己還有3,000多箱芒果找不到買主，但非常感激慈惠醫專與各界送愛。





▲三芒果女青農以芒果排出「thxs」，表達對慈惠醫專團購之餘，更籲各界持續力挺屏東芒果的感謝。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）

芒果農顧問黃耀寬強調，農委會主委陳吉仲說，全球目前沒有任何案例可證明，新冠肺炎會透過蔬果來傳染，因此，盼各界持續送暖到屏東，每一顆芒果，都是對芒果農最善良的守護。



