高雄長輩打莫德納免預約　史哲：請至指定時地儘速接種

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史哲偕同副秘書長王啓川及市府各局處開會研商，以里別進行分時分流的規劃，降低群聚發生的可能，並運用具備兩星期施打疫苗經驗的接種站，來作為補打疫苗的站點，讓75歲以上長輩可以不用預約、也不用在現場等待，即可迅速且安心地完成接種。
而為讓子女可以迅速掌握並安心的安排長輩補打事宜，史哲、王啓川也和研考會主委蔡宛芬及資訊中心連夜趕工，完成「75歲以上長輩安心補打時間地點查詢系統」 。
史哲表示，長輩或家人只要利用手機查詢，動動手指五秒點擊戶籍所在區里，即可得知補打時間地點，不用預約、也不需攜帶通知單，即可順利於7月1日至4日間完成疫苗補打。
史哲也呼籲，防疫就是和病毒和時間在賽跑，呼籲75歲以上的長輩可自行或請家人上網查詢補打時地，72至74歲的長輩也再次查看通知單，請長輩們攜帶身份證和印章，務必於指定時間、地點儘速完成疫苗接種，讓自己放心，也使家人安心。
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