三級解封最想吃什麼？全場秒選「這兩樣」：我一定吃爆！

新冠肺炎從2019年底開始肆虐全球，前陣子台灣也飽受其苦，雖然本土疫情目前已逐漸趨緩，但中央仍不敢掉以輕心，將全台三級警戒延長至7月12日，民眾也都樂意配合。而近日有網友就在PTT提問「若解除三級警戒，大家最想吃什麼？」結果全場秒選「這兩樣」，甚至還有人直呼「我一定吃爆！」

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原PO在PTT女孩板以「

三級解封最想吃什麼？

」為題發文，他表示，自己從三級到現在已經列了很多美食清單，目前最想吃的就是豬排，他認為，點外送吃起來真的差很多，解封後絕對要去店裡吃現炸的！同時更好奇詢問大家「三級解封後最想吃什麼？」

▲近日有網友在PTT詢問大家「三級解封最想吃什麼？」結果全場秒選「這兩樣」，甚至還有人直呼「我一定吃爆！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起熱論，許多網友紛紛點名「

火鍋

」和「

燒肉

」，「吃到飽的火鍋，錢櫃的牛肉麵」、「燒肉，我一定吃爆！」「燒肉！沾美西餐廳！都想吃」、「火鍋、燒烤、Buffet」、「麻辣鍋、拉麵、烤肉、牛排」、「壽喜燒」、「麻辣火鍋！」

另還有老饕留言「去熟悉的咖啡店喝杯手沖，點什麼搭配都好」、「拉麵，外帶拉麵好難吃，好想內用」、「想去甜點店、咖啡店療癒的環境」、「港式飲茶、拉麵、居酒屋」、「炸物真的一定要吃現炸的才讚」、「居酒屋好像不錯，想吃」、「台式熱炒！我現在好餓！」不過，也有人認為「其實現在也沒什麼不好，很多要排隊都不用排了，可以外帶還有打折。」（編輯：許苡晴）