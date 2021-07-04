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香港社創在做什麼？Podcast訪談一次聽

▲本次節目Liana和Joyce力邀香港豐盛社企學會的創新園創新及培育助理Aaron（右）和Sharon（左），聊聊香港NGO的故事。（圖／香港豐盛社會企園創新園提供）
▲本次節目Liana和Joyce力邀香港豐盛社企學會的創新園創新及培育助理Aaron（右）和Sharon（左），聊聊香港NGO的故事。（圖／香港豐盛社會企園創新園提供）

四方報/綜合報導

2021-07-04 08:00:00

提到非營利組織，就不得不提擁有相當多非營利組織的香港了。香港豐盛社企學會作為為香港許多社會企業提供支援的組織，有一定的專業性和多元性，而當中的「創新園」計劃更是一個致力為青年提供孵化社創新點子及孕育夢想的平台。本次節目Liana和Joyce力邀香港豐盛社企學會的創新園創新及培育助理Aaron和Sharon，聊聊香港NGO的故事。

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Aaron和Sharon在訪談中詳盡介紹工作內容和分享社企發展時會遇到的困難，兩人合作無間，分享自己的個人經驗，聲音中滿是對社會企業的憧憬和熱忱，讓人感受到年輕人的青春活力。

另外，Aaron和Sharon亦有提到，像這樣在香港的社企孵化平台，是否有來台灣發展的可能性，兩人分享自己的看法和談談對台灣的印象。現在就一起來聽《EP07｜香港第一家知識型NGO！這次來聊聊香港社企 ft.香港豐盛社企Aaron &Sharon

Sound on：

Spotify：https://open.spotify.com/show/7r0Jha6duAIXda4NO6r5aJ

KKBOX：https://podcast.kkbox.com/channel/8mu3t3UDCqkbx3-X9b

Listen Notes：https://www.listennotes.com/c/1dd58b006d0a4575aa449e5b76a36ba8

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【香港豐盛社企學會 FSES】

貢獻專業，推動創新實踐，轉化城市 豐盛社企學會有限公司成立於2011年，是香港首個以知識型義工結合而成的非牟利組織，旨在召集各界專業人士成為義工，以知識和經驗推動香港社會企業及社會創新的發展。 我們籌辦的活動，涉獵政、商、社、學、民等各界別，讓香港社創得以深化扎根，同時着意創建一套可以落實執行的知識體系，以知識推動社創實踐，以社創轉化城市文化。

網站：https://www.fses.hk/about

【創新園專門贊助青年NGO計畫】

網站：https://www.if-program.hk/

【創新園活動資訊】

2021年度創新園新一期原型項目（prototype）正式開始接受申請，將於2021年7月4日截止報名。如果你和你的伙伴年齡介乎15-25歲，有意創立屬於自己的社會企業，並有需要申請資助實踐所想， 創新園官方臉書了解更多。

▲創新園第一場社創業務交流會，邀請所有通過創新園資助申請的社創家參加。（圖／香港豐盛社會企園創新園提供）
▲創新園第一場社創業務交流會，邀請所有通過創新園資助申請的社創家參加。（圖／香港豐盛社會企園創新園提供）
 

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.67%83.33%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.91%16.09%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.2%10.8%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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