香港社創在做什麼？Podcast訪談一次聽

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另外，Aaron和Sharon亦有提到，像這樣在香港的社企孵化平台，是否有來台灣發展的可能性，兩人分享自己的看法和談談對台灣的印象。現在就一起來聽《EP07｜香港第一家知識型NGO！這次來聊聊香港社企 ft.香港豐盛社企Aaron &Sharon》
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【香港豐盛社企學會 FSES】
貢獻專業，推動創新實踐，轉化城市 豐盛社企學會有限公司成立於2011年，是香港首個以知識型義工結合而成的非牟利組織，旨在召集各界專業人士成為義工，以知識和經驗推動香港社會企業及社會創新的發展。 我們籌辦的活動，涉獵政、商、社、學、民等各界別，讓香港社創得以深化扎根，同時着意創建一套可以落實執行的知識體系，以知識推動社創實踐，以社創轉化城市文化。
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【創新園專門贊助青年NGO計畫】
網站：https://www.if-program.hk/
【創新園活動資訊】
2021年度創新園新一期原型項目（prototype）正式開始接受申請，將於2021年7月4日截止報名。如果你和你的伙伴年齡介乎15-25歲，有意創立屬於自己的社會企業，並有需要申請資助實踐所想， 創新園官方臉書了解更多。