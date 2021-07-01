我是廣告 請繼續往下閱讀
劇中芭蕾舞者李采祿從樓梯上跌倒後除了腳踝扭傷，也一度被診斷出罹患疲勞性骨折。無論國內外，許多運動族群仍然抱持只要增加訓練量、持續努力，就可以讓運動表現再達到突破的想法。然而訓練也是會「過度」的。林杏青醫師舉例，過度訓練像是不停地把車子油門踩到底，卻沒有把油箱加滿、也沒有保養零件，最後反而會造成車子跑不動的現象。
睡眠不足、營養不足 導致運動表現變差
人體的各種組織強度，包含肌肉、肌腱、韌帶、骨骼都會在運動時造成輕微的破壞，隨後恢復變得應比原來更強。過度訓練則是「不聰明的訓練方式」，伴隨著因為睡眠休息不足引起的疲勞、不充足的營養供應而造成「運動能量相對不足」，最後造成身體的傷害逐漸累積，結構上越來越脆弱。同時也伴隨了對心肺功能、內分泌系統、甚至心理上的不良影響。
過度訓練常見的症狀包括無法恢復的疲勞、休息時靜止心率上升、容易受傷及生病（例如常常感冒等）、以及情緒上的變化（例如憂鬱、焦慮）。一旦發生，需要醫療人員協助診斷治療、專業訓練人士協助調整訓練方式，也需要營養師和心理師的介入。
長期衝擊 沒有外力也會疲勞性骨折
疲勞性骨折是常見於過度訓練的病症之一，林杏青醫師解釋，人體的骨骼雖然堅硬，但是如果訓練時持續產生衝擊，卻沒有足夠的恢復，就有可能在外力不大甚至沒有明顯外力衝擊下產生骨折。在醫學發展的歷史中，最早是普魯士士兵因為不斷行軍發病而被記錄。
各種運動員，包括體操、長短跑、球類運動都可能出現，最常見發生於小腿骨，不過反覆划船的選手亦可能發生肋骨的疲勞性骨折。平時攝取足夠的鈣質、維生素D、充足均衡的營養及設計良好的週期化訓練課表有助於預防。在護具方面，其實目前並沒有很充足的證據顯示，能夠避免疲勞性骨折產生。
需追蹤治療反應 避免過度訓練是關鍵
雖然核磁共振能夠協助判斷恢復時程、其他影像檢查如X光和軟組織超音波等有可能協助發現初期變化，但在發病初期確診仍不容易；因此詳細了解症狀發生、追蹤治療反應也相當重要。合理的治療方式包括使用骨質疏鬆及內分泌調節藥物、治療型超音波及骨震波治療、並且要避免繼續過度訓練。盡可能的不要心急，與醫療團隊配合，才能重新站回舞台。
資料來源：健康醫療網 運動員的噩夢 從《如蝶翩翩》看過度訓練
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊