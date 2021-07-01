租屋族適合買卡式爐嗎？網推「2神器」：方便安全又萬用

「卡式瓦斯爐」的優點就是攜帶方便，讓你就算在深山野外也可以烹煮食物，深受不少登山客及露營愛好者擁戴。而對於租屋族而言，適合購買卡式爐嗎？近日就有一名網友在PTT請益大家「住外面想買個小卡式爐可以嗎？」結果全場網友幾乎都不建議，紛紛推薦「2大神器」，那就是「

電磁爐

」與「

電鍋

」，大讚「方便安全又萬用！」

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PTT女孩板

表示，近期因為疫情影響都待在家，泡麵已經吃了快1個月，真的忍不住的話只能自己出去買，但現在又住在沒有外送的邊陲地帶...因此便想買個小卡式爐在家自己煮簡單的料理吃，有先問過房東，房東已同意，不過，他蠻擔心安全方面的問題，礙於租屋處沒有廚房只好將就，他並詢問大家「有沒有適合我這種一人租屋族的小卡式爐？求解。」

▲一名網友在PTT請益大家「住外面想買個小卡式爐可以嗎？」結果全場網友幾乎都不建議，紛紛推薦「電磁爐」與「電鍋」，大讚「方便安全又萬用！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻引發熱論，許多網友紛紛回應「會怕就買電磁爐，熱轉換效率最高」、「電磁爐比較安全」、「電鍋很方便啊，住小套房時很夠用了」、「電磁爐加熱很快，我還買了電磁爐專用的烤盤，放假都在吃烤肉」、「電鍋+電磁爐就很百搭了！」「我住外面時用電鍋+電磁爐，現在很多可用電磁爐加熱的鍋子」、「買台電磁爐跟平底鍋就可以煮很多料理」、「油煙，你會被臭死，真的無聊建議電鍋實在點」。

另也有人建議「不要用明火，用插電的比較安全」、「覺得可以買個快煮鍋」、「建議買電陶或IH爐，卡式瓦斯爐很不方便，一開始我也是先買卡式瓦斯爐，過沒多久就後悔了」、「快煮鍋還不錯用啊，明火真的需要小心」、「建議你買IH鍋，又能當電鍋又能炒菜燉湯，很方便！」（編輯：許苡晴）