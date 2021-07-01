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回新竹同蘇貞昌視察　柯建銘：與惡鬥抹黑的台北反差太大

▲柯建銘感嘆，故鄉新竹的真實與良善，與抹黑口水的台北反差太大，回鄉使他有莫名的沉澱與安慰。（圖／柯建銘臉書）
▲柯建銘感嘆，故鄉新竹的真實與良善，與抹黑口水的台北反差太大，回鄉使他有莫名的沉澱與安慰。（圖／柯建銘臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-01 08:57:20

行政院長蘇貞昌昨日赴新竹市視察，關心新竹市孕婦疫苗接種情形，來自竹市的立法院民進黨團總召柯建銘也回鄉共同訪視。柯建銘今（1）日凌晨2時10分在臉書撰文分享心情，他說，是近鄉，也不是情怯，但有莫名的沉澱與安慰。

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柯建銘說，在新竹市立體育館的疫苗接種站，迎來新竹市長林智堅熟悉的自信笑容，很專業的介紹新竹市宇美町式疫苗打法，完善的規劃與配置，五星級的服務，坐在椅子的年輕媽媽、準媽媽們還悠閒的滑手機，也有坐在小椅子陪媽媽的小朋友，正在著色畫圖，準爸爸、家屬們坐在二樓看台區陪同關心。他說，全場寂靜、溫暖，毫無吵雜聲，構成一幅美麗的畫面，如林智堅所言：是為準媽媽們準備「最安靜卻最有生命力的一站」，一針兩顧。

柯建銘表示，自疫情嚴重以來，林智堅的效率、執行力、防疫力，用心認真全國稱道，24小時內在竹科蓋起全國最大最有效率的快篩站，守護台灣矽谷，今疫苗接種站更做到家人放心、孕婦滿意的幸福城市。他有感而發，這場景與一小時前剛離開每天惡鬥、抹黑、口水的台北，宛如不同的世界，反差對比太大，真實、良善的台灣，總在故鄉的新竹。

柯建銘說，過程中他近距離的注視，蘇貞昌仔細聆聽林智堅報告的表情，不時關心提問及交互討論，毫不馬虎，還問有何需要中央幫忙之處？可謂「用心的市長，認真的院長」，中央與地方攜手合作防疫的典範，這是我們需要的國家力量。

柯建銘表示，走筆至此，期待國民黨在防疫上能停止政治口水、惡鬥。大家捲起袖子，共同努力，希望國人能早日拿下口罩，恢復正常、有活力的台灣，迎向國家未來的挑戰，「國民黨，你們以為如何？」。

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