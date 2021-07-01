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台灣在2020年2-3月新冠肺炎疫情較緊繃時，黃毓惠醫師回憶，有些乾癬患者因疫情不敢就醫，4-5月卻發現這些病人乾癬病灶復發，「即使原本病情控制良好，一旦中斷治療導致復發，反而需花更久時間用藥重新控制。」
此外，黃毓惠醫師提到，乾癬除了皮膚病灶，也容易併發其他共病，常見乾癬性關節炎，出現關節僵硬、疼痛等症狀，另外也常合併高血壓、高血脂、高血糖，乾癬患者也要注意三高、肥胖等共病問題。
乾癬患者可打新冠疫苗？ 醫：有疫苗就盡快施打
至於乾癬患者可以打新冠疫苗嗎？黃毓惠醫師指出，新冠疫苗種類繁多，主要分為有無病毒活性兩大類，不建議乾癬患者接種有病毒活性的疫苗，不過台灣民眾熟悉的疫苗(如；AZ、莫德納、BNT..等)，屬於非病毒活性疫苗，都是乾癬患者適合接種的疫苗。
黃毓惠醫師補充，國外醫療準則也建議，乾癬患者應盡快施打，預防感染新冠肺炎，建議患者與主治醫師討論，評估自身狀況後，安排疫苗施打。
施打新冠肺炎疫苗 不影響乾癬患者免疫系統用藥
乾癬成因為人體免疫系統調節異常，患者依症狀嚴重程度處以不同治療方式。輕度患者可依靠塗抹藥物或光照療法來改善症狀，中、重度患者治療用藥則分為兩大類：第一大類為「生物製劑」，第二大類則為「口服免疫調節劑」。
黃毓惠醫師表示，使用「生物製劑」的患者，施打新冠肺炎疫苗後不需調整劑量；至於服用「口服免疫調節劑」，則需視藥物成份、種類而定，例如常見用藥MTX(Methotrexate) 、JAK 抑制劑可能在施打疫苗之後，要暫停使用藥物一段時間，安排疫苗接種前應該先諮詢主治醫師。
黃毓惠醫師分享，有患者已經施打過新冠疫苗，只有前一兩天有些發燒和肌肉痠痛，後續並無異常，仍持續生物製劑治療，患者不用過於擔心。
疫情期間 兼顧防疫與維持規律治療
因應疫情發展，各大醫院紛紛宣布降載醫療服務，衛福部目前也持續推行視訊醫療，以供民眾就診，乾癬患者需要時不妨多加利用。
黃毓惠醫師強調，除了醫師診療之外，乾癬患者在家也應做好自我防護，例如：避免非必要外出、戴口罩、勤洗手、不群聚，並且持續進行規律治療，隨時注意症狀發展，切勿擅自中斷乾癬治療。
資料來源：健康醫療網 乾癬治療不中斷 疫情期間兼顧防疫與規律治療最安心
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