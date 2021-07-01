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哪種芒果最好吃？老饕秒推「芒果界LV」：口感細緻又濃郁

▲近日有網友在PTT請益大家「哪種芒果好吃？」結果許多老饕一致秒推「芒果界LV」，大讚「口感細緻，香氣濃郁」。（圖／翻攝自農委會官網）
▲近日有網友在PTT請益大家「哪種芒果好吃？」結果許多老饕一致秒推「芒果界LV」，大讚「口感細緻，香氣濃郁」。（圖／翻攝自農委會官網）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 10:39:25

芒果旺季到來，讓不少喜愛芒果的民眾都相當期待，其鮮甜多汁的口感，成為老饕們在盛夏之時必品嚐的水果之一。而芒果品種眾多，到底哪種比較不易踩雷呢？近日有網友就在PTT請益大家「哪種芒果好吃？」結果許多老饕一致秒推「芒果界LV」，大讚「口感細緻，香氣濃郁」。

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原PO在PTT八卦板以「哪種芒果好吃？」為題發文，他表示，今（1）天天氣很熱想吃芒果，但是發現芒果種類超多，有玉文、愛文，還有水蜜桃芒果，他便想請問大家「這三種差在哪裡呢？哪種比較好吃？」

▲號稱是芒果界LV的「夏雪芒果」。（圖／翻攝自農委會官網）
▲號稱是芒果界LV的「夏雪芒果」。（圖／翻攝自農委會官網）
對此，老饕紛紛力推「有芒果界LV之稱的『夏雪芒果』」，「夏雪真的最好吃最香！有土芒果的香氣，愛文的細緻香甜」、「夏雪，吃過後覺得愛文難吃」、「唯一支持夏雪」、「夏雪無敵好吃，真的」；另也有人直指「烏香，一次可以吃到芒果+龍眼的氣味」、「新品種，桂圓芒果，有夠好吃！」「黑香無敵」、「芒果只推愛文，其他的都是仿冒品」、「枋山芒果最好吃」、「金煌不會太甜」。

事實上，無論是哪種芒果都各有千秋，而「夏雪芒果」到底有何厲害之處呢？根據農委會官網資料指出，夏雪芒果是高雄農改場研究員李雪如耗費10多年研發篩選育成，以土芒果為母本改良，於2008年命名及登記，是台灣第一個有專屬身分證的芒果品種。由於口感好、需細緻栽種技術才能種出金黃色果實，因此有「芒果界LV」的稱號，最大的特點就是，有著土芒果的濃厚香氣、愛文的細緻，同時又兼具金煌的甜度，目前種植地區集中在台東及屏東。（編輯：許苡晴）

▲近日有網友在PTT請益大家「哪種芒果好吃？」結果許多老饕一致秒推「芒果界LV」，大讚「口感細緻，香氣濃郁」。（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友在PTT請益大家「哪種芒果好吃？」結果許多老饕一致秒推「芒果界LV」，大讚「口感細緻，香氣濃郁」。（圖／翻攝自PTT）
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