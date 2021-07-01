COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

在家上班這樣「坐」　小心肩頸頂叩叩!

在家上班這樣「坐」　小心肩頸頂叩叩!
在家上班這樣「坐」　小心肩頸頂叩叩!

健康醫療網

2021-07-01 10:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】在家上班最喜歡盤腿、翹腳坐，小心肩頸痠痛找上門！疫情雖趨緩但不可鬆懈，多數企業仍持續推行居家上班，對此，大部分民眾家中其實沒有適當的辦公環境，進而容易造成長時間坐姿不良。楊宗翰中醫師呼籲，與其等到肩頸痠痛才去按摩推拿，民眾更應從源頭改善不良姿勢，更能有效解決問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不只肩頸　姿勢不良引發病症多

如何改善坐姿？桌椅的高度非常重要，必須調整到適合自己身高的狀態，若是椅子太高、桌子太低，就很可能會有駝背的情形，駝背會拉緊下背、腰等等肌群，這些肌群長期呈現緊蹦狀態則容易閃到腰，更嚴重可能會產生椎間盤突出、骨刺生成等問題；相反而言，若是椅子太低而桌子太高，則可能因過度聳肩而造成肩頸僵硬情況。

楊宗翰中醫師表示，肩頸不適若未即時改善，也會因長期拉扯到脖子、頭後部的筋膜，而造成偏頭痛、頭暈等症狀。另外，脖子肌肉長期緊繃也會壓迫到神經，因此也有人會出現手部麻木的現象。

不便外出就醫　兩穴位有效改善肩頸痛症!

因應疫情影響，大部分民眾不敢隨便外出就醫，楊宗翰中醫師也分享兩個穴位，讓民眾在家即可簡易舒緩肩頸不適。

(一) 曲池穴

位於肘部，將手肘彎曲後，延著手肘往內側找會有一凹陷處，輕壓會有痠脹感。曲池穴屬大腸經，經絡走向沿著手臂連到肩膀上緣，可協助清風解熱、幫助血液循環。

(二) 後溪穴

握拳後，小指關節末端橫紋處，輕壓也會有痠脹感。後膝穴屬小腸經，持續按摩可改善頸椎、腰部等部位痛症。

民眾在按摩穴位的同時，也可同時做些頭部伸展，協助放鬆肌肉。楊宗翰中醫師強調，有些民眾伸展時喜歡360度轉動頭部，此動作可能磨損頸椎關節接觸面，長期下來會加速發炎狀況，更容易造成骨刺生成，做定向伸展即可。

急性疼痛期　應避免按摩等類外力刺激

若民眾痛症部位併含紅、腫、熱、痛狀況，則可能是急性疼痛期，此時刺激患部反而容易拉長組織發炎期。楊宗翰中醫師建議，民眾可改以痠痛貼布取代外力刺激，包含按摩、推拿、使用筋膜槍等等都應先避免。

痠痛貼布持續敷用2-3天，待症狀緩和後再搭配針灸、或是活血化瘀的中藥，像是桂枝、雞血藤、川芎、當歸等等，可增強血液循環，幫助組織的修復與緩解肌肉緊繃的狀態。

楊宗翰中醫師說，面對姿勢不良造成的肩頸痠痛，醫生僅能協助治標，民眾需花時間改善姿勢與作息，才能真正改善問題。



資料來源：健康醫療網 在家上班這樣「坐」　小心肩頸頂叩叩!

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
83.72%16.28%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.29%82.71%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.22%7.78%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.62%15.38%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.45%90.55%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀