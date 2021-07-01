疫情下藍營聚焦公投　4公投領銜人今發表聯合聲明

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江啟臣也稱，他要表達對中選會極度的失望，自5月27日正式公告公投成案後，距今已超過1個月，中選會從未對外界說明，因應疫情下，要如何辦理各項828全國公投日作業，善盡中選會的職責；反而對媒體放話，要以「簽名前死亡」的極少數案例，將公投領銜人移送法辦。
江啟臣指控，作為國家獨立機關，中選會主其事者，不但虛擲1個多月珍貴的公投民主程序，更遭懷疑以國家機器及司法，恫嚇人民公投的基本權利。
江啟臣喊話稱，中選會委員皆為法學、政治學及選舉研究領域之碩彥，請務必本於專業與超然，撥亂反正，慎重評估兼顧防疫安全與公民權利下，辦理此次的公民投票工作。這也是台灣民主價值與政治信任的最後一道防線，值此台灣憲政民主的關鍵時刻，他要鄭重呼籲，政治考量絕對不是中選會應該顧慮的因素，保障民權、防疫安全、依法行政才是中選會唯一的準繩。
※聯合聲明全文：
國內新冠疫情已於5月11日進入二級警戒，並於5月19日進入三級警戒延長至今。隨著疫情似趨緩平穩，陳時中部長於6月28日表示，「解封最重要的工作是將相關指引完成，也就是三級警戒降級後各場所的相關規範。」
中選會5月27日正式公告三項公投案成案後（連同重啟核四公投案，共計四項），公民投票程序即正式展開，依《公民投票法》第23條之規定，公投將於8月28日投票。然進入三級警戒一個多月來，中選會並未提出疫情下的明確相關指引與投票規範，讓承辦選務工作的地方政府、選務人員以及公投提案團體無所適從。
隨著「828全國公投日」即將到來，基於《公民投票法》明文規定，中選會應本於獨立機關超然中立依法行政，並兼顧落實防疫及保障民權，辦理公民投票各項準備工作，提供民眾在安全與便捷的環境下行使公民的權利。我們要求中選會說明下列事項，俾使社會擁有充分的時間進行公共討論：
1.中選會必須在7月2日委員會議，明確告訴國人，8月28日是否能繼續辦理公民投票？或是必須延期？如果有延期的必要，應如何修正《公民投票法》第23條之規定以茲因應？
2.若因疫情而必須延緩8月28日公民投票日，中選會應明確向國人說明必須延期的理由？以及延至何時辦理公民投票？
3.若中選會決議如期於8月28日辦理公民投票，我們要求：
（1）應立即將所有選務人員，納入「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員專案」第七類疫苗施打對象、提供充足防疫裝備及「防疫津貼」
（2）因應疫情，中選會除應妥善規劃不在籍投票或移轉投票（陳朝建副主委長期主張）外；8月28日投票時間，應延長為上午七點半至下午五點半止
（3）中選會應加強宣導「828全國公投日」及投票建議（如，參考家庭門牌自主分流）
（4）提供安全環境與防疫設備，讓民眾無後顧之憂進行投票（如，領票處發放口罩與簡易防疫手套，避免接觸投開票所物品）
（5）中選會與疫情中心應負起完全的責任，組成專家小組指導協助地方政府投開票場所之防疫及投票動線，讓民眾能安心投下神聖的一票
新聞來源為Newtalk 新頭殼