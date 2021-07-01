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莫德納運抵高雄　下午75歲以上長輩補打免預約

▲最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午送抵高雄市，75歲以上長輩在下午一點起即可率先補打。（圖／高雄市政府提供）
▲最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午送抵高雄市，75歲以上長輩在下午一點起即可率先補打。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-01 11:14:20｜2021-07-01 11:42:58

最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午送抵高雄市，75歲以上長輩在下午一點起即可率先補打，72歲至74歲長輩則於明日上午起開始接種，市府建議長輩朋友踴躍補打或施打，同時依指定時間前往，分流接種，便民之外，也降低群聚發生的機率。

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▲最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午已送抵高雄市。（圖／高雄市政府提供）
▲最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午已送抵高雄市。（圖／高雄市政府提供）
高市府指出，依數據統計，50歲以上每6位就有1位重症，而80歲以上每2位將近有1位重症，重症之死亡率將攀升至25%以上，建議長輩朋友踴躍補打或施打，最新一批莫德納疫苗今日上午到貨後，75歲以上（原住民65歲以上）的長輩尚未接種者，可在今日下午1點至6點，及7月2日至7月4日下午4點至5點之時段補打莫德納疫苗，請長輩攜帶身分證、健保卡前往指定接種站進行施打。

▲最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午疫苗送抵高雄市，75歲以上長輩在下午一點起即可率先補打，72歲至74歲長輩則於明日上午起開始接種。（圖／高雄市政府提供）
▲最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午送抵高雄市，75歲以上長輩在下午一點起即可率先補打，72歲至74歲長輩則於明日上午起開始接種。（圖／高雄市政府提供）
至於72至74歲以上（原住民55歲以上）的長輩，則接續於7月2日起至7月4日間開始接種莫德納疫苗，請攜帶身分證、健保卡，務必依通知單指定時間、地點前往施打。

高市府表示，為體貼長輩，接種COVID-19疫苗採取免預約措施，長輩除了依所屬里別、時間，分流前往指定接種站進行施打外，因為近期下雨、時間等因素沒打到疫苗的長輩，副市長史哲、研考會主委蔡宛芬也偕同資訊中心連夜趕工架設查詢網站，補打的長輩可自行或請晚輩上網（https://vaccine.kcg.gov.tw ）查詢7月1號到7月4日75歲以上長輩補打莫德納疫苗的時間地點，或洽區公所或里長進行了解。

▲高雄市75歲以上長輩補接種查詢系統上線了。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市75歲以上長輩補接種查詢系統上線了。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁也強調，7月1日候補打查詢系統已上線，長輩要去哪裡施打，網路上可以查的到，不用預約，若要大家預約搶打，系統會掛掉，所以高雄市用查詢系統加通知書送達，若長輩有通知書，但可能之前沒有打，晚輩可以在網路上查，是最快的方法，陳其邁並提醒市民，長輩重症死亡風險高，保護自己也保護家人，一定要打疫苗，不打沒有保護力。

▲高雄市COVID-19疫苗今（1）日下午開放14個接種站，替75歲以上長輩補打莫德納。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市COVID-19疫苗接種，今（1）日下午開放14個接種站，替75歲以上長輩補打莫德納。（圖／高雄市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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