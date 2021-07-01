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交叉感染在廚房很常見　廚房裡最容易滋生細菌6地方

交叉感染在廚房很常見　廚房裡最容易滋生細菌6地方
交叉感染在廚房很常見　廚房裡最容易滋生細菌6地方

健康醫療網

2021-07-01 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】疫情居家期間，自行料理要注意食物感染和廚房的環境衛生！根據克理夫蘭醫學中心，大約有9%的食物感染疾病都在家裡發生，在準備膳食時常有交叉污染問題，往往造成腹瀉、拉肚子的問題，為此，傳染病專家 Susan Rehm 醫學博士教你注意這六點，避免感染不生病。

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廚房要避免交叉感染　6處最容易滋生細菌

1. 布毛巾：布毛巾或海綿是廚房中最常被污染的物品。平常煮飯時你有多少次使用毛巾擦櫃檯，或是在洗完手又用同一條毛巾擦乾淨的手？研究表明，沙門氏菌會在布毛巾上面持續生長，即使在水槽中清洗和漂洗後也是如此。為了能減少污染的風險，防止廚房交叉污染的最佳方法之一就是使用紙巾，或是再次使用布毛巾前，記得先用消毒劑清洗毛巾。

2. 手機或平板：廚房裡接觸生肉後觸摸的任何東西都會被污染，包括手碰到食譜、接聽電話的手機或平板電腦，建議在煮飯時不使用它，如果使用後記得要為手機消毒並讓它完全乾燥。

3. 水龍頭、冰箱、烤箱把手、垃圾桶：廚房中常見的細菌包括大腸桿菌、 沙門氏菌、志賀氏菌、彎曲桿菌、諾羅病毒等。記得在可能接觸過的每個表面進行消毒來減少感染這些細菌的機會，以免生病。

4. 廚房炊具：當使用鉗子或叉子將生家禽放在烤架上時，如果打算使用相同的工具來上餐，則應立即清洗，並記得用熱肥皂水和消毒液洗手，對餐具進行消毒。在將炊具放入櫥櫃之前，請確保將它們完全風乾。

5. 雙手：在準備食物或每次處理生肉時都要洗手。記得用肥皂搓揉至少 20 秒，千萬不要忘記指甲、手指和手背之間，然後用紙巾擦乾，紙巾用完後立即扔掉。

6. 水果和蔬菜表面：如果未將水果和蔬菜清理好，這種細菌可能導致噁心、嘔吐和腹瀉問題，因此養成在第一時間盡可能保持蔬果表面清潔的習慣，避免交叉感染。



資料來源：健康醫療網 交叉感染在廚房很常見　廚房裡最容易滋生細菌6地方

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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