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特企／國際獅子會台灣總會　捐贈文化部張大千落款國畫

▲國際獅子會台灣總會在議長陳麗鳳的推動下，積極投身公益活動，6月30日更代表全體獅友將張大千落款的國畫「河山永夀」「寶島長春」，捐贈給文化部國立歷史博物館，由部長李永得代表受贈。（圖／資料照片）
▲國際獅子會台灣總會在議長陳麗鳳的推動下，積極投身公益活動，6月30日更代表全體獅友將張大千落款的國畫「河山永夀」「寶島長春」，捐贈給文化部國立歷史博物館，由部長李永得代表受贈。（圖／資料照片）

本報訊

2021-07-01 11:38:47

國際獅子會台灣總會在議長陳麗鳳的推動下，積極投身公益活動，6月30日更代表全體獅友將張大千落款的國畫「河山永夀」「寶島長春」，捐贈給文化部國立歷史博物館，由部長李永得代表受贈；此外這段疫情期間，陳麗鳳更號召獅友們，有錢出錢、有力出力，為台灣的防疫貢獻心力，包括捐贈新北市府成立篩檢站等，與台灣一起攜手抗疫。

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另外，碰到今年疫情大爆發，國際獅子會全國獅友啟動「千元千手萬人傳愛」防疫公益捐，協助政府防疫工作捐篩檢站、防疫衣物、篩檢劑以及食物箱⋯等等，對疫情嚴重的新北市台灣總會議長陳麗鳳還特別捐贈5000個防疫面罩、N95口罩物資運送社服專車2部關照街友以及偏鄉弱勢家庭。

推動捐畫活動的陳麗鳳，是國際獅子會台灣總監議會議長、翰昌機構董事長，她以卓越的企業經營實績與社會貢獻，曾榮獲世界十大傑出華商婦女第七屆華冠獎之殊榮，成為世界十大傑出女企業家之一。

翰昌機構董事長陳麗鳳，從一個送報的高職夜校生，蛻變成為帶領八家企業集團的董事長、勇奪北台灣代銷女王之美譽，她沒有顯赫家世、出身窮苦農家的陳麗鳳身兼為人子女、為人母、人妻及人媳、公司經營者，並熱心投入社會做公益，成立愛的文化教育推廣協會長年關懷學校教育、服務弱勢、學習與傳承。

自喻為「一根小草」，不怕風吹雨打、無畏橫逆始終奮鬥不懈的陳麗鳳，自父親過世後，雖留下大筆債務，但在堅毅的母親獨立養育照護下，和兄姊在艱困的環境中長大，知福惜福，從小就立志：「受人點水之恩，有朝一日若有能力，定當湧泉以報，回饋社會。」

民國84年，陳麗鳳創立翰昌廣告，將「勤、奮、忠、誠」四字列為公司營運宗旨，秉持「服務至上、三張笑臉、創造三贏」的理念，歷經20多年房地產市場起落興衰，承攬案量高達2,000億，創造超過16,000戶幸福家庭。

陳麗鳳的翰昌廣告在台北市、新北市、桃園市等區域締造共逾120多個完銷個案，服務的建設公司有56家，其中不乏知名上市建設公司，並創下「0購屋糾紛」的紀錄

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