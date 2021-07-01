712很有機會能降級？前台大醫曝「1希望指標」：不能放鬆

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林氏璧提及曾與指揮中心的醫療應變組副組長羅一鈞針對該數據討論許久，對方也透露「指揮中心一直有做內參，但都沒有公布」。他隨後解釋「可以理解不想公布的理由，其一為之前有效正回歸之亂，深怕數字不準確；二來則是擔心大家太快放鬆，防疫力道變小，還是希望大家持續努力，將確診數壓到最低」。
林氏璧隨後提到，近期羅一鈞也表明可以公布該數據，並在自己臉書上寫下「從5%到0.1%；從61萬到218萬」。林氏璧則對上述數據做出解釋「PCR陽性率高可能原因為檢驗做得不夠多（分母太少），或是案例數爆多（分子變多）。而美國建議在數字大於5%時要小心是檢驗做得不夠多，或是案例的確有增加；當小於5%時，也許可考慮較鬆綁公衛控制措施」。
林氏璧從日前指揮中心公布的圖表指出，「台灣這波本土疫情高峰最高時單日PCR陽性率破5%，然後下降，在三級警戒的兩周後就已經降到2%以下，到6月24日已經降到0.1%。每驗一千個僅有一例陽性。羅副抓了34天共新增157萬次PCR檢驗，平均每日做4.6萬件，陳時中部長近日記者會也提到現在一日PCR量能最高可到10幾萬」。
林氏璧也提到，雖然面對的是Alpha英國變種病毒，國人靠著第三級警戒及「躲在家」的努力，的確將這一波順利壓下來，應該替自己拍拍手。此外，台灣檢驗量能也有所提升，沒有明顯遇到去年各國第一波疫情時，都遇到的嚴重檢驗量能不足的問題。
最後林氏璧也坦言「我們沒有一敗塗地。我們下半場也許有點立足未穩，但我們沒有這麼差。我希望大家要保持信心，下半場接下來的重點是疫苗施打的覆蓋率，我們要努力衝高覆蓋率，為第二次段考做準備！大家別放鬆，希望屏東的Delta可以控制住，我們再一起努力一下，看到7月12日前，能把案例壓到多少吧！大家加油！」（編輯：潘毅）
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