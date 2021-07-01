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政院拍板！增2天有薪產檢假　夫妻得同時請育嬰假、津貼

▲行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會。（圖／行政院提供）
▲行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-01 11:44:30｜2021-07-01 12:12:52

為推行「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」，行政院今（1）日召開院會，拍板《性別工作平等法》、《就業保險法》等多項配套修法草案，未來夫妻將可同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼，以及產檢假增加2日並放寬彈性工作之要件，且軍公教勞一體適用。

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勞動部表示，今日院會通過之《性別工作平等法》部分條文修正草案及《就業保險法》第19條之2修正草案，可減輕受僱者生育、養育期間的經濟生活及照顧負擔，使其安心養育子女。

勞動部說，為配合預防保健產檢次數增加為14次，故將產檢假日數由5日增加為7日。勞動部也說，放寬未滿30人事業單位協商適用彈性工作時間，也不再限定須有正當理由，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假。

勞動部也說，基於照顧子女為雙親共同之責任，為讓津貼申請方式更切合實際需求，刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼之規定。

行政院長蘇貞昌則說，5月6日母親節前夕的院會中，政院向國人同胞報告「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策，獲得社會非常大的迴響，尤其年輕夫妻覺得非常溫暖，並且覺得很實際。這段期間經過密集的法制作業，已經完成7項行政命令發布，包括：不孕症補助最高6次、產檢多4次且增加項目、產檢假多2天的薪資補助，以及育嬰留職停薪津貼多2成等，從助懷孕到養小孩，相關必要支出，政府都全力負擔，而從今天(7月1)起實施，軍公教勞一體適用。

蘇貞昌說，今天提出的6項法案修正，除了將產檢假由5天增加為7天，這中間雇主增加給付的產檢假薪資，得向中央申請補助，予以法制化。其次，為了鼓勵父母共同分擔養育子女的責任，政院也鬆綁法規，讓夫妻可同時申請育嬰假及留職停薪津貼。此外，為了讓有接送照顧小孩需要的父母，能有更大的方便，也放寬30人以下的中小企業，能適用彈性工時的規定，這也是性別平等領域長期期待的事項。

蘇貞昌說，政府投入少子女化的經費，從2016年的150多億，到今年已經成長達550多億，明年如果再加上一年近百億的助生樂養預算，將達到850億，預期後年(2023)年更將逼近千億元。

蘇貞昌強調，政府從政策面、法制面、經費面，全力滿足國人懷孕育兒的各種需求，8月起也要提高育兒津貼及托育補助，這些都請有關部會廣為宣傳，做好相關服務，並視實際執行情形滾動檢討，持續精進，讓更多育兒家庭能感受到政府照顧的美意，願意多生小孩，培養下一代的國力，我們一定給予最大的支持。

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