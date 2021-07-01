政院拍板！增2天有薪產檢假　夫妻得同時請育嬰假、津貼

為推行「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」，行政院今（1）日召開院會，拍板《性別工作平等法》、《就業保險法》等多項配套修法草案，未來夫妻將可同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼，以及產檢假增加2日並放寬彈性工作之要件，且軍公教勞一體適用。

我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部表示，今日院會通過之《性別工作平等法》部分條文修正草案及《就業保險法》第19條之2修正草案，可減輕受僱者生育、養育期間的經濟生活及照顧負擔，使其安心養育子女。

勞動部說，為配合預防保健產檢次數增加為14次，故將產檢假日數由5日增加為7日。勞動部也說，放寬未滿30人事業單位協商適用彈性工作時間，也不再限定須有正當理由，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假。

勞動部也說，基於照顧子女為雙親共同之責任，為讓津貼申請方式更切合實際需求，刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼之規定。