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七一戒備！港特首府邸遭丟汽油彈　維園今午已封

▲為了防止可能的非法集結和衝突，港媒指香港警方已封鎖維園，並部署大批警力戒備。（圖／翻攝自香港警方臉書）
▲為了防止可能的非法集結和衝突，港媒指香港警方已封鎖維園，並部署大批警力戒備。（圖／翻攝自香港警方臉書）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-01 12:13:09｜2021-07-01 12:33:44

中共今天迎來建黨100年黨慶，香港也舉行七一升旗禮及酒會，慶祝回歸24年。不過今年七一前夕北京動作頻頻，以往風雨不改的七一遊行，連續2年都被警方以疫情為由反對，無法舉行。根據香港媒體報導，香港警方今天近中午時分在維多利亞公園(維園)現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。

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綜合港媒報導，香港警方近中午時開始進駐維園，並於現場廣播，表明已封閉維園1至6號足球場、籃球場、中央草坪範圍及相關通道，不准市民進入。港警也在社交平台上發文，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁止的群聚活動。

香港警方重申，如果強行進入或逗留維園，將違公安條例，並重申已就遊行發出反對通知書，若有人參與集會和遊行即屬違法，警方能按公安條例和599G執法。新任警務處處長蕭澤頤亦透露，在港島已部署逾2000警力加強巡邏，以確保各項活動順利進行。

香港警方又指控，今天凌晨有人向禮賓府(香港特首官邸)近下亞厘畢道斜坡，投擲多瓶易燃物，引起火警，當局正積極調查該宗案件，也強烈譴責破壞法紀的行為，並強調絕不容忍任何暴力行為：「警方會在相關地點作高姿態巡邏，以確保各項慶祝活動順利進行，並為一切可能發生的違法活動做好應變準備。警方絕不容忍任何違法行為，並會迅速果斷執法。」

▲香港警方宣稱有不法人士今天凌晨於禮賓府附近丟擲汽油彈。（圖／翻攝自香港警方臉書）
▲香港警方宣稱有不法人士今天凌晨於禮賓府附近丟擲汽油彈。（圖／翻攝自香港警方臉書）
香港港島總區高級警司廖珈奇於今天中午12點15分左右，向港媒交代封園事宜，指經過風險評估後，警方已按照第245章《公安條例》 第17條(4)，決定圍封維園，從中午12點開始生效，任何人未經准許進入或逗留，已屬違法，刑罰最高可囚12個月。

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