疫情警戒下該如何親子同樂？超豐富「甜點材料包」掀熱潮
疫情警戒中不能出門、還要照顧孩子三餐的媽媽，除了上網買蔬果、生鮮食品，現在又多了一個有趣的新選擇。如何讓24小時待在家的小孩放電，也成了親子社團中討論的話題，除了原本極廣受媽媽喜愛的手工串珠、沙畫、上色圖畫、拼圖等益智型商品外，近來各親子市場更掀起一股買「甜點材料包」的熱潮。
生活中心/綜合報導
2021-07-01 14:39:34
台灣烘焙DIY市場最大連鎖品牌「自己做烘焙聚樂部」表示，因應疫情，「自已做」去年8月開始經營線上甜點材料包的銷售，所幸去年台灣疫情並不嚴重，親自到店內做甜點的人潮並未減退，反而較前年還略有成長，直至今年5月疫情未爆發前，實體店營收一直是主力，也因此材料包的銷售僅佔整體營收不到5％。
不過，令人驚奇的是，今年5月中啟動三級警戒，實體門市瞬間關閉的狀態下，原本冷清的材料包市場意外爆出採購大量，甚至在一檔促銷後，短短12天，即售出近12萬包材料包，連業者都嚇了一跳。
分析網購包材客群後發現，25-39歲女性為此波主要購買者，其中，不少年輕媽媽急欲替家中孩童尋找育教於樂的活動，取代傳統3C電玩等商品，而這類簡單、好吃、易上手的材料包，又能達到親子互動的手做甜點包正好符合此一需求，因而成為近期親子市場中爆紅的新主力商品。
據指出，許多親子社團，甚至幼兒園、補習班，也點名購入材料包做為孩童在家的學習課程，讓家長帶回材料包，搭配業者拍攝的教學影片，讓孩童在家也能邊玩、邊學習，稍微緩減父母不能帶子女外出遊玩的遺憾。