打疫苗前後這樣吃增強保護力！營養師：接種前要睡飽、避免空腹！

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疫苗接種前，飲食、作息３重點。
嫚嫚營養師建議，在施打疫苗前，因為交通、評估、觀察等時間較長，可能會需要到一個小時，也不能在外飲食，為了避免空腹造成低血糖或引起胃部不適，出門前應先吃點東西，並補充足夠的水份250-300ml。除此之外，也建議睡眠時間達6~8小時，維持正常作息，過去對其他的疫苗接種研究表示，充足的睡眠也有助增加疫苗的保護效果。
疫苗接種後的兩個星期，飲食、作息３重點。
在接種疫苗後的兩個星期，因為可能會有發燒、頭痛、肌肉痛、腹瀉等副作用，嫚嫚營養師則建議，可透過適當的飲食調整、營養攝取，幫助身體度過這段不適期。
飲食上建議，一週可吃兩次魚，魚屬於優質的蛋白質來源，且可補充Omega-3脂肪酸，有助降低發炎反應。並且也建議每餐至少都能吃到一個掌心大小的蛋白質食物，有助身體修復、恢復體力。
除此之外，也建議每天攝取蔬菜３份及水果2份，以補充維生素C、植化素等營養，增加抗氧化能力。根據美國研究，多攝取蔬果有助預防病毒，並且降低死亡率。
另外，施打疫苗後一樣每天都應補充充足的水分，特別是天氣熱、身體排汗量增加更要注意。嫚嫚營養師建議，水份補充每日以自身體重乘以40為佳，並每小時補充250~300ml，換句話說體重60者，一日建議補充2400ml的水份，每小時若以300ml補充，一日喝約8次左右。不過要注意的是，有心臟疾病、腎臟疾病、肝硬化族群，飲水量需要限制，應遵照醫囑為佳。
疫苗接種兩週過後，飲食、作息３重點
至於接種疫苗兩週過後的生活，必須了解到打完疫苗並不代表無敵、並不代表不會染疫、並不代表從此不用怕病毒，仍然要持續維持好的保護力。
嫚嫚營養師建議，飲食上可多以地中海飲食為主，地中海飲食已蟬聯4年最健康的飲食方式，主要的飲食特色包括了大量的蔬果，以及堅果、橄欖油、全穀類、豆類、魚類等，並且少吃紅肉、以及白飯、一般麵條等精緻澱粉、加工食品，對於健康而言是非常好的飲食方式。
除此之外也建議多曬太陽、多作運動，每天可在陽台或窗邊曬曬太陽，透過日曬補充維生素D，其也是重要的營養素之一，透過日曬是效益最高的方式，再加上適度的運動，也有助提升保護力。
為了更進一步提升保護力，嫚嫚營養師也建議多補充益生菌、益生元，提升消化道機能、維持腸道健康，人體有７成的免疫細胞在腸道周圍，如此也有利維持免疫力。
最後嫚嫚營養師也提醒，豬肉、羊肉、牛肉這類的紅肉，以及精緻澱粉、加工食品等，這三種食物屬於高飽和脂肪、高糖食物，容易造成身體的發炎反應，對於健康的恢復產生阻礙，少吃為佳。
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