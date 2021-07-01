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「我真的被嚇到了！為什麼我會生病？」亞東醫院諮商心理師回憶在電話關懷時一位確診COVID-19而住院治療的阿姨哭著這麼說，面對隔壁床病友的過世，住院期間一直不敢去碰觸的焦慮與恐懼在一瞬間爆發，阿姨用顫抖的聲音訴說這幾天是如何與隔壁床病友相互鼓勵才支撐到現在，如今阿姨失去了並肩作戰的戰友，更需要有人聽她述說心理巨大的痛苦和不安。
亞東醫院精神科潘怡如主任表示，針對確診COVID-19的住院患者，會由精神科專業同仁提供身心狀態篩檢和電話關懷服務，希望在隔離治療的過程中，能去理解患者的心理需求，讓他們雖然隔離但不要孤單。
出現焦慮憂鬱情緒 即時給予適當治療
潘怡如主任說，除了住院的確診患者外，在亞東醫院團隊所承接的兩間集中檢疫所中，也有數百名因確診COVID-19而被隔離的個案，集檢所的醫護人員會定期評估患者身心狀態，若發現其近期有重大變故，或有情緒焦慮憂鬱等情況，即會快速轉介給亞東醫院精神科醫師，由醫師與病人取得聯繫，評估病人當下的精神狀態，或建議適當的藥物治療。
長期抗戰疫情 照顧自己心靈健康
疫情所帶來的突如其來的生活劇變，對於家中有多人染疫的患者而言，更是一場身體與心靈的痛苦煎熬。面對疫情，可以試著只獲取適度的疫情訊息，嘗試回歸到相對正常的作息，偶爾在家中做做運動，或是透過通訊軟體與親友保持聯繫，彼此關心彼此加油打氣，也是很重要的。
潘怡如主任提醒，如果發現自己開始出現焦慮、憂鬱、失眠、食慾變化、不耐煩、容易發脾氣、甚至出現想要傷害自己的想法等情況時，則建議尋求專業協助。
資料來源：健康醫療網 確診者、接觸者心理壓力大 亞東「心理關懷」助緩解情緒
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