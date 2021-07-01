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華郵社論：北京增飛彈發射窖　美中需軍控談判

▲「華盛頓郵報」社論指出，中國正為射程可抵美國的洲際彈道飛彈建造100座以上的飛彈發射窖，北京擴充並現代化其核武的走向令人憂心，使得與華府間的軍控談判不可或缺。（圖／美聯社／達志影像）
▲「華盛頓郵報」社論指出，中國正為射程可抵美國的洲際彈道飛彈建造100座以上的飛彈發射窖，北京擴充並現代化其核武的走向令人憂心，使得與華府間的軍控談判不可或缺。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-01 13:54:31

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「華盛頓郵報」社論指出，中國正為射程可抵美國的洲際彈道飛彈建造100座以上的飛彈發射窖，北京擴充並現代化其核武的走向令人憂心，使得與華府間的軍控談判不可或缺。

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華郵社論指出，若在這些新的發射窖部署飛彈，代表的是軍備競賽升溫，對已在許多領域與中國處競爭態勢的拜登政府而言，是嚴峻的挑戰。新的飛彈發射窖使美國與中國就戰略核武控制展開談判變得更為迫切。

美國密德伯里國際研究學院「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」（James Martin Center forNonproliferation Studies）學者路易斯（JeffreyLewis）和埃弗萊斯（Decker Eveleth）利用星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的商業衛星圖像，發現新的飛彈發射窖分布於甘肅省玉門市附近約1810平方公里的面積，距離北京以西約2092公里。

這些新的飛彈發射窖是中國今年才動工興建，但速度驚人。總體來說，若把其他地方也在增建的新發射窖計入，中國便有超過145座正在興建。中國目前有100枚陸基洲際彈道飛彈，分別部署在數十座發射窖和機動發射車上。

社論指出，並非每個新發射窖都會部署飛彈，中方可能也是在用一些障眼法，掩蓋飛彈的真實位置，但即使只在一些發射窖裡部署飛彈，日後也能增加數量。

近年來，中國不斷擴大並現代化其常規飛彈與核武部隊，無論是短程或遠程飛彈。這些新發射窖似乎是供核彈之用，例如射程可達近1萬5000公里、可擊中美國本土目標的東風41（DF-41）洲際彈道飛彈。

美國國防部估計，中國核武庫裡供作戰用的核彈頭數量約200多枚，數量不算多，但北京計劃要擴充，並尋求達到如美、俄一樣的海陸空三位一體戰略力量。多年來，北京一直堅持保有核武的「最低限度嚇阻力」，而中國致力於核武現代化，意味戰力邁向新的水準，即便他們的核武數量仍遠低於美俄。

較舊的固定陣地核彈，中國以往會把彈頭與彈體分開儲存，避免對美俄擺出飛彈發射就緒的姿態，但有跡象顯示，中國正著手讓至少一部分這類飛彈裝上彈頭處於發射準備狀態。

社論指出，避免軍備競賽的解方是軍備控制。美國政府曾表示，正致力於與中國展開這類談判，但截至目前，北京當局對此興趣缺缺，但這不是放棄的理由。

由於雙方競爭加速的跡象顯而易見，社論建議雙方可先從危機管理、極音速滑翔載具和反衛星武器等新一代武器，以及飛彈防禦與核試等棘手老問題作為切入。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1100701

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