華郵社論：北京增飛彈發射窖　美中需軍控談判

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美國密德伯里國際研究學院「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」（James Martin Center forNonproliferation Studies）學者路易斯（JeffreyLewis）和埃弗萊斯（Decker Eveleth）利用星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的商業衛星圖像，發現新的飛彈發射窖分布於甘肅省玉門市附近約1810平方公里的面積，距離北京以西約2092公里。
這些新的飛彈發射窖是中國今年才動工興建，但速度驚人。總體來說，若把其他地方也在增建的新發射窖計入，中國便有超過145座正在興建。中國目前有100枚陸基洲際彈道飛彈，分別部署在數十座發射窖和機動發射車上。
社論指出，並非每個新發射窖都會部署飛彈，中方可能也是在用一些障眼法，掩蓋飛彈的真實位置，但即使只在一些發射窖裡部署飛彈，日後也能增加數量。
近年來，中國不斷擴大並現代化其常規飛彈與核武部隊，無論是短程或遠程飛彈。這些新發射窖似乎是供核彈之用，例如射程可達近1萬5000公里、可擊中美國本土目標的東風41（DF-41）洲際彈道飛彈。
美國國防部估計，中國核武庫裡供作戰用的核彈頭數量約200多枚，數量不算多，但北京計劃要擴充，並尋求達到如美、俄一樣的海陸空三位一體戰略力量。多年來，北京一直堅持保有核武的「最低限度嚇阻力」，而中國致力於核武現代化，意味戰力邁向新的水準，即便他們的核武數量仍遠低於美俄。
較舊的固定陣地核彈，中國以往會把彈頭與彈體分開儲存，避免對美俄擺出飛彈發射就緒的姿態，但有跡象顯示，中國正著手讓至少一部分這類飛彈裝上彈頭處於發射準備狀態。
社論指出，避免軍備競賽的解方是軍備控制。美國政府曾表示，正致力於與中國展開這類談判，但截至目前，北京當局對此興趣缺缺，但這不是放棄的理由。
由於雙方競爭加速的跡象顯而易見，社論建議雙方可先從危機管理、極音速滑翔載具和反衛星武器等新一代武器，以及飛彈防禦與核試等棘手老問題作為切入。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1100701