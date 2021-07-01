摘口罩抗外來勢力　中共風雨飄搖裡邁向明天

我是廣告 請繼續往下閱讀
而北京的維穩更是做到滴水不漏，除了封路之外，甚至下令二環內的餐廳、麵包店、咖啡廳…簡言之，凡是「動刀、動火」的營業場所，6月30日下午起全面暫停營業，直到活動結束才能恢復正常。
不過，再怎麼精心安排，「大環境」仍是這場活動最大的不可抗力因素。
北京的天氣從6月下旬起便不太穩定，官方不得不將文藝晚會臨時提前至6月28日舉行，以祈煙火順利施放。6月30日晚間，北京更是雷雨、冰雹；即便建黨百年活動當天，也依舊細雨綿綿，陣風不斷。
這似乎也預示著，對中共而言，下一個百年可能也將風雨飄搖。而習近平的致詞稿也顯示，當局對未來的風險，同樣心裡有數。
雖然習近平在會中稱，中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，但他也坦言「同時必須準備付出更為艱鉅、更為艱苦的努力」。
就在中共建黨百年活動前一天，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）公布一項最新民調，調查的17個經濟體中，69%受訪者對中國持負面看法。
面對惡化的外部環境，抵抗「外來勢力」自然成為習近平這次的談話重點。
他不但再次強調，若想把中共與中國人民分割開來、對立起來，「絕不可能得逞」，還說中共在新征程上，「必須緊緊依靠人民創造歷史」。
習近平並宣稱，中國人民「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」
不過，中共面臨的困境自然不僅限於外部。對此，習近平也提到，要「著力解決發展不平衡、不充分問題和人民群眾急難愁盼問題」，以及深刻認識「中國社會主要矛盾變化」帶來的新特徵、新要求；更要堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，「確保黨不變質、不變色、不變味」。
總括而論，習近平這次談話全文約7200餘字，除了讚揚中共政績之外，篇幅最多的仍是指責「外來勢力」。而就現場反應來看，每當習近平談到反擊外國的內容時，現場掌聲也最熱烈。
在全球仍籠罩在2019冠狀病毒疾病陰影下，中共確實藉由集權統治、舉國動員的力量，讓中國快速走出疫情，使自身處於「真空而乾淨」的環境中，不受「外來病毒」干擾，民族自信爆表，儼然是中共建黨百年的一大「賀禮」。
不過，在「鄰有喪、里有殯」的國際情勢下，若當局仍堅持戰狼式的「橫眉冷對千夫指」，恐怕只會徒增外界反感，更為下個百年增添更多不必要的不確定因素。（編輯：張淑伶）1100701