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根據中央疫情流行指揮中心公布的COVID-19疫苗接種對象名單，罕見疾病及重大傷病僅排列第九位，且排在體健之65-74歲國民之後，但到院檢查及治療是癌症病人治療時期的生活常態，不免也讓人憂心感染疫情風險。林葳媫指出，多數癌友不僅得在疫情期間出入醫療院所，甚至得依賴大眾交通工具，也讓不少癌友無奈去不去醫院治療都是風險。
需積極治療癌患 應列7月疫苗施打對象
癌症病人在治療期間的身體免疫力起伏不如一般慢性疾病病人，能依處方箋領藥，並遵循醫囑服藥就能幫助控制疾病，尤其包括化療、放療等癌症治療，也都需專業人員操作才能給予。和信治癌中心醫院新冠肺炎疫苗小組召集人王詠醫師呼籲，應將目前需予積極治療癌症病友，包括正在接受化療、放射、標靶等治療以及任何罹癌症第四期的患者都應列入7月起的疫苗施打對象。
將癌友納疫苗優先施打 降低感染疫情風險
癌細胞的進展從不等待，就怕癌症病人等不到新冠疫苗，因此癌團與和信治癌中心醫院共同呼籲應在主治醫師依據下述標準評估下，將目前需予積極治療的癌症病友納入疫苗較優先施打對象，讓癌症病患能安心進出醫院接受治療，降低感染COVID-19風險。
資料來源：健康醫療網 癌患治療頻出入醫院 癌團籲應優先疫苗接種
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