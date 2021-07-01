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提供電動公車營運！高市交通局新闢紅61公車上路

▲高雄市政府交通局新闢行駛仁武區、鳥松區的紅61電動公車上路營運，以提供民眾更舒適、便捷之公車路線。(圖／記者黃守作攝，2021.07.01)
▲高雄市政府交通局新闢行駛仁武區、鳥松區的紅61電動公車上路營運，以提供民眾更舒適、便捷之公車路線。(圖／記者黃守作攝，2021.07.01)

記者黃守作／高雄報導

2021-07-01 20:00:00

高雄市政府交通局新闢行駛仁武區、鳥松區的紅61電動公車，今(1)日起以全新電動車上路營運，以提供民眾更舒適、便捷之公車路線。高雄市政府交通局局長張淑娟表示，該局為便利仁武、鳥松區民眾往來高鐵左營站、榮總醫院及長庚醫院，乃新闢紅61公車，並於今年4月起開始試營運，試營運期間深受當地居民好評，乃於今(1)日起，以全新電動車上路營運，提供民眾更舒適、便捷之公車路線。

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張淑娟指出，該局為提供高鐵左營站往返仁武、鳥松及方便直達的就醫路線，新闢紅61公車於今年4月1日起由南台灣客運試營運，受到當地民眾高度評價，自7月1日起以全新電動公車營運，該公車並已優先增加配備智慧卡與QR code雙功能驗票機，可提供民眾更多樣選擇。

張淑娟說，紅61公車由高鐵左營站出發到長庚醫院，途中行經榮總及仁武、鳥松地區，可以滿足當地民眾搭乘需求。

張淑娟提醒，因應目前國內疫情三級警戒，搭乘公車時請民眾口罩一定要戴好戴滿，保護自己也保護他人，並請民眾搭乘公車時，配合中央實聯制防疫工作，一起為防疫加油。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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