南韓今放寬防疫限制　生活現況一次看

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「新的防疫政策是希望民眾能夠在日常生活和防疫中取得平衡，民眾對於旅遊和經濟復甦都很期待。」韓國衛生部部長在電視轉播上如此說道。美國CNBC全國廣播公司商業頻道於29日專訪南韓副總理洪南基，嘉許南韓的防疫成效。「韓國政府正在尋求經濟復甦和旅行泡泡計畫。」洪楠基說。「南韓政府預計在今年度下半年刺激消費，另外希望韓國能在11月前實現群體接種免疫的目標，政府支持已接種的遊客進行國家間的旅遊泡泡計畫。」
「目前南韓在疫情控制和疫苗接種方面都相對成功，基於這些因素，政府希望能在防疫政策之下同時促進經濟成長。」洪南基進一步指出，截至上週，韓國已有30%的人口已施打第一劑疫苗，預計到9月能夠達成70%。根據約翰霍普金斯大學的數據，截至6月28日，該國共有155,500確診者和2,015人死亡，這和大多數亞洲國家相比是相對穩定。「按照疫苗接種計畫，我們會持續朝群體免疫的目標前進，但如果受到變種病毒影響而造成疫情惡化，那就不樂觀了。」洪南基表示南韓政府也正在持續觀望國內動向。
如對南韓系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《南韓傳統市場也多！韓國如何防範疫情擴散？》，以獲取更多資訊。
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