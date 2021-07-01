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南韓今放寬防疫限制　生活現況一次看

▲雖然南韓去年爆出教會大規模群聚感染，但過去一年建立起良好的衛生習慣和戴口罩，疫情逐漸得到控制。（圖／Pixabay）
▲雖然南韓去年爆出教會大規模群聚感染，但過去一年建立起良好的衛生習慣和戴口罩，疫情逐漸得到控制。（圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-01 17:04:51｜2021-07-01 17:05:14

全台民眾都在關注7月12日究竟能不能解封的當下，有個國家在今（1）日即將鬆綁防疫政策，那就是防疫有成的南韓。四方報團隊整理南韓疫情爆發到鬆綁防疫政策的事件，讓讀者能快速一窺南韓的防疫成果。

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雖然南韓去年爆出教會大規模群聚感染，但過去一年建立起良好的衛生習慣和戴口罩，疫情逐漸得到控制。根據路透社，從7/1到14日首爾地區聚會人數限制將開放到最多6人，15日起將放寬到最多8人，若是聚會中有已經接種疫苗的民眾，則不算在限制人數內。另外非首都圈的私人聚會將不受限人數，而因為疫情遲遲無法營業的夜間娛樂場所都可以重新營業，餐廳、咖啡廳等店家營業時間限制則是從現行的晚上10點，延後兩個小時到晚上12點。

「新的防疫政策是希望民眾能夠在日常生活和防疫中取得平衡，民眾對於旅遊和經濟復甦都很期待。」韓國衛生部部長在電視轉播上如此說道。美國CNBC全國廣播公司商業頻道於29日專訪南韓副總理洪南基，嘉許南韓的防疫成效。「韓國政府正在尋求經濟復甦和旅行泡泡計畫。」洪楠基說。「南韓政府預計在今年度下半年刺激消費，另外希望韓國能在11月前實現群體接種免疫的目標，政府支持已接種的遊客進行國家間的旅遊泡泡計畫。」

「目前南韓在疫情控制和疫苗接種方面都相對成功，基於這些因素，政府希望能在防疫政策之下同時促進經濟成長。」洪南基進一步指出，截至上週，韓國已有30%的人口已施打第一劑疫苗，預計到9月能夠達成70%。根據約翰霍普金斯大學的數據，截至6月28日，該國共有155,500確診者和2,015人死亡，這和大多數亞洲國家相比是相對穩定。「按照疫苗接種計畫，我們會持續朝群體免疫的目標前進，但如果受到變種病毒影響而造成疫情惡化，那就不樂觀了。」洪南基表示南韓政府也正在持續觀望國內動向。

如對南韓系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《南韓傳統市場也多！韓國如何防範疫情擴散？》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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