鳳山大樓5人確診 陳其邁：公共空間密閉空間都有風險
高雄市鳳山區一棟大樓採檢驗出陽性個案，市長陳其邁立刻下令清除大樓所有住戶，進行採檢後全數移往集中檢疫所，今(1)日下午這起鳳山大樓群聚社區篩檢結果出爐，331人進行PCR採檢，目前有316人皆為陰性，其餘15人目前仍在採檢中。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-01 17:46:21
陳其邁認為，鳳山社區大樓的群聚感染是屬於原來仁武指標個案，經過疫調發現，後續確診個案兩家人沒有往來，近一步場勘查發現是不通風的電梯遭到污染，才針對整棟樓清樓消毒，並進一步採檢匡列隔離。他也提醒民眾，公共的空間密閉空間都有風險，出入一定要注意洗手，不是有飛沫也有接觸感染。 高雄這起社區大樓群聚感染源來自新北市恩主公醫院，高雄市仁武家庭群聚案擴大延燒，總共有6個家庭染疫、18人確診，今天日防疫記者會上，高雄市長陳其邁宣布，新增的2名個案，為前一天提前公布的地瓜攤老闆娘及其丈夫。而高雄市衛生局也將迄今5人染疫的鳳山大樓，定調為「高雄市第一起社區大樓群聚」。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，整個在仁武區家庭群，從一開始指標個案到現在匡列1459人，PCR1413人陰性，19人陽性，包含這個家庭確診，29日開始持續匡列，包含全棟、職場、商家等，331人PCR採檢，目前有316人呈現陰性，15人仍在檢驗中。
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