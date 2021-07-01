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他「豪捐10萬元」傳遞愛！創世基金會獲贈1000箱鮮美蔬菜

▲活動參與人員有（圖左ㄧ）薛煒立董事長（圖左二）呂美慧主席（圖右二）與周冠華院長（圖右一）陳建男會長。（圖／在一起業者提供）
▲活動參與人員有（圖左ㄧ）薛煒立董事長（圖左二）呂美慧主席（圖右二）與周冠華院長（圖右一）陳建男會長。（圖／在一起業者提供）

生活中心/綜合報導

2021-07-01 18:02:45

新冠疫情延燒，各式活動紛紛喊停，透過辦理活動爭取服務經費的創世基金會也面臨窘境，「在一起管顧科技股份有限公司」今（1）捐款十萬元，並同步於全台募集1000份蔬菜箱，協助創世全台植物人安養院及家屬。

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今日下午雲林縣子茂果菜生產合作社裡已備妥數百件公益蔬菜箱，陳彥廷總經理與裝卸工人，帶著口罩，揮汗忙著將蔬菜箱搬上貨車，並於晚上9點發車正式向創世各地植安院及植物人家庭出發，負責此次冷鏈配送任務的業者張華偉，特別南下親運，他說務必要確保此次愛心行動都能準時抵達，新鮮度絕不受物流影響。

▲工作人員辛苦加班趕工出來的愛心蔬菜箱，將在第一時間配送至各個植物人家庭。（圖／在一起業者提供）
▲工作人員辛苦加班趕工出來的愛心蔬菜箱，將在第一時間配送至各個植物人家庭。（圖／在一起業者提供）
在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長，發起「募集蔬菜箱  送愛植物人」活動，已陸續有社團、企業響應，國際獅子會300E1區第四分區主席呂美慧也率領其愛益獅子會一同愛心認助。「愛益獅子會」陳建男會長表示：「非常感謝薛煒立獅友的善舉，讓獅子會在疫情下，能夠善盡綿薄之力，把愛傳遞給更多需要幫助的人，希望拋磚引玉，集小愛成大愛，引起更多社團及企業的共鳴，一起傳遞對社會的愛與關懷」。

高雄拱心扶輪社社長賴信忠也指出表示「扶輪今年度主題是（以服務改變人生），很高興有機會參與這麼有意義的社會服務，也期待透過此次活動讓植物人家庭感受社會的溫暖」。創世基金會高雄分會周冠華院長非常感謝在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長的善心，在得知因疫情影響，公益活動停辦，社福單位成重災區，創世專案捐款急墜5成後，第一時間捐款十萬元，為創世基金會高雄分會送來及時雨，同時承諾募集1000份蔬菜箱，嘉惠全台創世基金會分院及植物人家庭。

此次公益蔬菜箱內含11種蔬菜及一包幸福下麵含冷鏈宅配到府699／箱，在一起管顧科技股份有限公司每箱捐贈75元給創世基金會，歡迎企業認購。

訂購網址：https://bit.ly/3AoVfqi

聯絡電話：07-2691686

聯絡信箱：service@joinit.com.tw

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