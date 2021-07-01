他「豪捐10萬元」傳遞愛！創世基金會獲贈1000箱鮮美蔬菜

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在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長，發起「募集蔬菜箱 送愛植物人」活動，已陸續有社團、企業響應，國際獅子會300E1區第四分區主席呂美慧也率領其愛益獅子會一同愛心認助。「愛益獅子會」陳建男會長表示：「非常感謝薛煒立獅友的善舉，讓獅子會在疫情下，能夠善盡綿薄之力，把愛傳遞給更多需要幫助的人，希望拋磚引玉，集小愛成大愛，引起更多社團及企業的共鳴，一起傳遞對社會的愛與關懷」。
高雄拱心扶輪社社長賴信忠也指出表示「扶輪今年度主題是（以服務改變人生），很高興有機會參與這麼有意義的社會服務，也期待透過此次活動讓植物人家庭感受社會的溫暖」。創世基金會高雄分會周冠華院長非常感謝在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長的善心，在得知因疫情影響，公益活動停辦，社福單位成重災區，創世專案捐款急墜5成後，第一時間捐款十萬元，為創世基金會高雄分會送來及時雨，同時承諾募集1000份蔬菜箱，嘉惠全台創世基金會分院及植物人家庭。
此次公益蔬菜箱內含11種蔬菜及一包幸福下麵含冷鏈宅配到府699／箱，在一起管顧科技股份有限公司每箱捐贈75元給創世基金會，歡迎企業認購。
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