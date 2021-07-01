三上悠亞公開「首支成人片」祕密 10分鐘進帳1500萬！
日本AV天后三上悠亞，除了是知名的AV女優，更是偶像女團Honey Popcorn的隊長，她近年除了本業，更斜槓當起網紅，以及自創服飾品牌。三上悠亞上節目《祕密不出門》透露收入，指6年前拍AV的片酬可以買下東京世田谷區的房子，服飾副業更曾在10分鐘內，創下1500萬日圓（約台幣380萬）的驚人銷售。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-07-01 18:00:09
三上悠亞今年拍AV出道滿6年，成人作品目前累積70部，她在節目《祕密不出門》透露片酬，處女作的價碼可以買下東京世田谷區的房子，此後的片酬都沒第一支來得高，問起她拍AV的總收入數字，她笑笑以對，不願透露。
三上悠亞因甜美長相，是不少男性的「夢幻情人」，經營的社群媒體追蹤人數相當可觀，包含IG 298萬、Twitter 192萬、TikTok 200萬、YouTube 56萬等，她會依照各種帳號展現不同樣貌與工作內容，來吸引男女老少各族群粉絲。
她成功成為社群上的話題人物，服飾副業也因為串流媒體的宣傳「大賺錢」，曾創下10分鐘進帳1500萬日圓的紀錄。三上悠亞也因為斜槓多種身分，坦承目前AV已越拍越少。